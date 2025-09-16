【トリス オルタネイティブ・アウトフィットボーナス版】 9月16日 予約受付開始 発売時期：2026年12月～2027年3月頃 予定 価格：162,690円

プライム1スタジオは、「リアルエリートマスターライン ウィッチャー3 ワイルドハント トリス オルタネイティブ・アウトフィット ボーナス版」の予約受付を本日9月16日より開始した。発売時期は2026年12月から2027年3月頃が予定されている。

同社ハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE（プライム1スタチュー）」のフォーマットのひとつ「リアルエリートマスターライン」から、「ウィッチャー3 ワイルドハント」の「トリス オルタネイティブ・アウトフィット」が登場。DLCの衣装「オルタネイティブ・アウトフィット」を纏い、1/4スケールのリアルな造形で再現されている。

作中の美麗なグラフィックスに基づく凛とした表情や、燃えるような赤髪も精緻な仕上がりとなっている。エメラルドグリーンとゴールドを基調とするローブは、深みのある色合いと共にボタニカルな紋様や生地の質感まで再現。さらに、涼やかに噴水が流れ落ちる特製ベースも、DLCのビジュアルをモチーフに製作されている。

さらに本ボーナス版では、燃え盛る魔導書を掲げた右腕が同梱される。

トリス オルタネイティブ・アウトフィットボーナス版

9月16日 予約受付開始

発売時期：2026年12月～2027年3月頃 予定

価格：162,690円

華麗に装う魔術師が、リアルな立体表現で登場

涼やかに噴水が流れ落ちる特製ベースも、DLCのビジュアルをモチーフに製作

風化の跡を残す石畳、正面を飾るメダリオンも緻密に再現

製品概要

【ボーナス版には燃え盛る魔導書を掲げた右腕が同梱】

商品名：「リアルエリートマスターライン ウィッチャー3 ワイルドハント トリス オルタネイティブ・アウトフィット ボーナス版」

販売数量：500

シリーズ：「ウィッチャー3 ワイルドハント」

フォーマット：リアルエリートマスターライン

サイズ：1/4 Scale

全高：52×36×37cm（高さ×幅×奥行）

重量：約20.6kg

素材：ポリストーン（一部に別素材使用）

【付属品】

・右腕×1（素手）

・特製ベース

・ボーナス特典：右腕×1（燃え盛る魔導書）

※本ボーナス版の日本国内における取り扱いは、プライム1スタジオ公式オンラインストアのみとなります。

CD PROJEKT(R), The Witcher(R) are registered trademarks ofCD PROJEKT Capital Group. The Witcher game (C) CDPROJEKT S.A. Developed by CD PROJEKT S.A. All rightsreserved. The Witcher game is set in the universe created byAndrzej Sapkowski in his series of books. All othercopyrights and trademarks are the property of theirrespective owners.