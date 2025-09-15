18安打10得点と打線好調

【MLB】ドジャース 10ー2 ジャイアンツ（日本時間15日・サンフランシスコ）

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地のジャイアンツ戦に10-2で勝利し、地区優勝へのマジックナンバーを「10」とした。2日連続2桁得点の快勝で、大谷翔平投手は試合後にインスタグラムを更新し、投打でのヒーローを称えた。

打線は1点リードの5回、今季11勝を挙げている左腕のロビー・レイ投手を攻略。2番手のジョエル・ペゲーロ投手も攻め、打者一巡の猛攻で4得点を奪い、試合の主導権をつかんだ。

今季最長に並ぶ19試合連続出塁を記録し、自己最多の135得点を記録した大谷は、試合後にインスタグラムのストーリーズ機能で同僚の活躍を紹介。5打数2安打と復帰後に初のマルチ安打をマークし、最終回に10点目を奪う中前適時打を放ったトミー・エドマン外野手と、本塁付近で迎えるベン・ロートベット捕手の画像を最初に共有した。

続いて、7回4奪三振1失点の力投で3勝目を挙げたタイラー・グラスノー投手の画像も投稿。試合後にデーブ・ロバーツ監督は「このシリーズでの（打撃の）質が上がっている。見ていていいいものだ」とコメント。ポストシーズンに向け残り13試合で、投打ともに勢いに乗ってきている。（Full-Count編集部）