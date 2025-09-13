大谷翔平に似てる？ と話題の“有名人”

【MLB】ジャイアンツ 5ー1 ドジャース（日本時間13日・サンフランシスコ）

似てる？ と話題の“有名人”が存在感を示していた。ドジャース・大谷翔平投手は12日（日本時間13日）、敵地のジャイアンツ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数無安打、3四球で連続試合安打は5で止まった。長年のライバル関係が続くジャイアンツと注目の一戦。スタンドには“有名人”が観戦していた。

青色のドジャースユニホームを着て、一塁側スタンドで応援していたのは、大谷のモノマネをすることで知られる大谷似翔平こと、井手口佳暉さんだった。自身のインスタグラムのストーリーズでも、オラクルパークに観戦に訪れていたことを報告している。先日9日（同10日）には本拠地・ロッキーズ戦も訪れていた。

井手口さんの様子を見たファンはSNSで「大谷似翔平が左打者の後方に何度も何度も写り込んで気になるやんか」「客席に大谷似翔平がおるな」「大谷似さん、観に来てるな」「チラチラ映る大谷似翔平さんが気になるw」「大谷似翔平、オラクル･パークにも行っているのね」「大谷似翔平が今日も現地にいる？」などの声を上げていた。

さらには「サンフランシスコにも大谷似翔平がおる」「大谷似翔平さん映り込んでるのめちゃくちゃ気になっちゃう笑」「大谷似翔平がチラチラ映って気になる?」「大谷似翔平映り込んでない？」「気になりすぎる」など、中継を見ていたファンにも気づかれている様子だった。（Full-Count編集部）