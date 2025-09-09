三月のパンタシア、アニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』ED曲「あまのじゃくヒーロー」先行配信決定
三月のパンタシアが、10月5日にTVアニメ『顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君』のエンディングテーマ「あまのじゃくヒーロー」を先行配信することが決定。併せて、ジャケット写真も公開された。
■カップリングには、みあ作の長編小説インスパイアソングを収録
「あまのじゃくヒーロー」は、12月3日に三月のパンタシアの10thシングルとしてリリースされる。
本シングルにカップリングとして収録される「うたかたの声」は、みあにとって2作目となる長編小説『君の記憶だけない』（双葉社パステルNOVELより10月15日発売）のインスパイアソングで、ヒロイン・凛の心情を描いた楽曲となっている。
■リリース情報
2025.10.05 ON SALE
DIGITAL SINGLE「あまのじゃくヒーロー」
2025.12.03 ON SALE
SINGLE「あまのじゃくヒーロー」
