横浜トリオの活躍で先制に成功

侍ジャパンU-18日本代表は7日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」でキューバと対戦し、3-0で勝利した。先発した下重賢慎投手（健大高崎）が4回2安打5奪三振無失点の好投で試合を作った。

打線は3回、先頭の為永皓内野手（横浜）が左前打で出塁。続く阿部葉太外野手（横浜）の当たりそこないの打球が投手前に転がるも、これを一塁へ悪送球。さらに、カバーした右翼手がもたつく間に一気にホームに生還し先制。なおも無死3塁から、奥村凌大内野手（横浜）が適時中前打を放ち2-0にリードを広げた。

先発の下重は、4回2安打5奪三振無失点の好投でチームの勝利を導いた。初回からテンポの早い投球で、4回2死までノーヒットピッチングを見せた。後を継いだ西村一毅投手（京都国際）もキューバ打線に反撃の隙を与えなかった。

これで3連勝となり、グループAの単独首位となった。8日は南アフリカ戦との一戦を迎える。（Full-Count編集部）