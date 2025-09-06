ＪＲＡ史上初の快挙だ。土曜札幌１Ｒ２歳未勝利戦（ダート１７００メートル）で、１番人気のリピース（牝２歳、栗東・前川恭子厩舎）が好位から鮮やかに差し切って勝利。騎乗したのは小林美駒騎手（２０）＝美浦・鈴木伸＝で、管理するのは今年３月に開業した前川恭子調教師（４８）＝栗東。ＪＲＡでは初めてとなる女性調教師と女性ジョッキーによる勝利となった。

前川師はこれがＪＲＡ通算５勝目で、これまでの４勝は菅原明、丹内、坂井、高杉の手綱だった。小林美駒はこれが今年のＪＲＡ２９勝目。同通算５８勝目となった。殊勲の鞍上は「ちょっとフワついていましたし、私が目標になるだろうと思っていました。このペースなら絶対に動かれるだろうという感じでもあったので、予想していた通りでしたし、あとは３〜４コーナーでうまくさばけるだけかなと思っていました。簡単に進路も見つかりましたし、そこからは脚の違いを見せてしっかりと能力を出し切ってくれました」と、相棒のパフォーマンスをたたえていた。

小林美駒は、勢いに乗って札幌２Ｒ２歳未勝利戦（芝１２００メートル）でも２番人気のラスベガスサイン（牝２歳、栗東・長谷川浩大厩舎）で逃げ切りを決めて連勝。キャリアハイとなるＪＲＡ年間３０勝に到達した。５馬身差の快勝で、「テンションの感じが気になっていたポイントではあったのですが、うまくこの子も維持してくれて。初戦から見せていた外へ張る面も、逃げて丁寧に整えてられたので。決められて良かったです」と胸をなで下ろした。

その手綱さばきはさえ渡るばかりで、札幌４Ｒ３歳未勝利戦（芝２０００メートル）では８番人気のラファヴォリット（牝３歳、美浦・黒岩陽一厩舎）を好位差しで勝利に導いた。自身最多タイとなる一日３勝を午前中で達成。年間３１勝目の白星で、「跳びが大きいので、長く脚は使えるかなと思っていました。そのなかでも外めを通ったけど、いつでも動ける態勢ではあって。長く脚を使って、最後ヨレてしまいましたが、よくしのいでくれました」と、パートナーの頑張りに感謝していた。