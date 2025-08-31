¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ20Ç¯°Ý»ý¤ÇÉÔÆ°»º²°¤«¤é¾Î»¿¤â¡ÄÇäµÑÃÎ¤Ã¤¿É×¤ÏÅÜ¤ê¡ÖËÍ¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤éÇä¤ì¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Î¼ê¤Î¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¡Ê70¡Ë¤¬9·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÂçºåÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤ò¾Â¤é¤»¤¿¤¤¡Ù¡Ê¸å7¡§54¡Á8¡§54¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡£ÊüÁ÷¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ8·î29Æü¤Ë¡¢¥í¥±¤ò¹Ô¤Ã¤¿¥³¥¹¥È¥³¥Û¡¼¥ë¥»¡¼¥ëÌç¿¿ÁÒ¸Ë¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¥Ï¥ï¥¤¤ÎÊÌÁñ¤òÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤Î½ÐÍè»ö¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¡×¥³¥¹¥È¥³¤òËþµÊ¤¹¤ë²¬ÅÄ·½±¦¡õ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤é
¡¡70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¾Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾å¾Â¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦¤ò½éÂÎ¸³¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¿Í¡Ê¡á¾Â¤ê¿Í¡Ë¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥×¥ì¥¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¥³¥¹¥È¥³¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¡È¥³¥¹¥È¥³¤Î¾Â¤ê¿Í¡É¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢ÊÌÁñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥ï¥¤¤Ç¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤òË¬¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¾å¾Â¡£¡Ö¿å¤ä¤é¤ªÃã¤ä¤é¤òÄ´Ã£¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¿¡£Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ð¥«¤Ç¤«¤¤¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¤È¤«¡¢¡ÈÆÇ¡¹¤·¤¤¡É¿§¤Î¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¡Ê¼ç¿Í¤¬¡ËÇã¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£²ÙÊª¤â»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡¢¼Ö¤Ç¤¿¤Ð¤³µÛ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¡£¥Ï¥ï¥¤¤Î¥³¥¹¥È¥³¤Ï¡¢¥±¥ó¥«¤¹¤ëºàÎÁ¤ÇÂç·ù¤¤¤Ê¾ì½ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢Æ´¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¾å¾Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â¡È¾Â¤Ã¤¿¡É¤â¤Î¤¬¥Ï¥ï¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ÀÁÇ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¨¤¨¿ÍÊÁ¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢1ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î²È¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö20Ç¯»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÊÌÁñ¤òÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½ª¡Ê¤Ä¤¤¡Ë¤Î²È¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¤Í¡£Ã¶Æá¤¬¹¥¤¤ÇÇã¤Ã¤¿ÊÌÁñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ãç°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÜ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¡ÈËÍ¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤éÇä¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Ê¤Ê¤Ø¤ó¤â¤ó¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²¬ÅÄ·½±¦¤È»°Á¥Èþ²Â¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¡Ö³Ú¤·¤½¤¦¡Ä¡ª¡×¥³¥¹¥È¥³¤òËþµÊ¤¹¤ë²¬ÅÄ·½±¦¡õ¾å¾Â·ÃÈþ»Ò¤é
¡¡70ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾å¾Â¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤À¤é¤±¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê¾å¾Â¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¤³¦¤ò½éÂÎ¸³¡£¤½¤ÎÀ¤³¦¤ËÀºÄÌ¤¹¤ë¿Í¡Ê¡á¾Â¤ê¿Í¡Ë¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥×¥ì¥¼¥ó¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¾Â¤Ã¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤ò³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦ÈÖÁÈ¡£º£²ó¤ÎÉñÂæ¤Ï¡Ö¥³¥¹¥È¥³¡×¤Ç¡¢½é¤á¤ÆÂ¤ò±¿¤ó¤À¥³¥¹¥È¥³¤Ë²¿¤ò´¶¤¸¤ë¤Î¤«¡£¡È¥³¥¹¥È¥³¤Î¾Â¤ê¿Í¡É¤«¤é¡¢¤ªÆÀ¾ðÊó¤äÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÌ¥ÎÏ¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò³Ø¤Ö¡£
¡¡¾å¾Â¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÇ¤â¡È¾Â¤Ã¤¿¡É¤â¤Î¤¬¥Ï¥ï¥¤¤À¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö»ÀÁÇ¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡£¤¨¤¨¿ÍÊÁ¡£¤Î¤ó¤Ó¤ê¤·¤Æ¤Æ¡¢1ÈÖÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î²È¤Ï¹â¤¯¤Ä¤¯¡×¤È¤Î¤³¤È¡£¡Ö20Ç¯»ý¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¡¢ÉÔÆ°»º²°¤µ¤ó¤ËË«¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤ó¤ÊÊÌÁñ¤òÇäµÑ¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö½ª¡Ê¤Ä¤¤¡Ë¤Î²È¤Ï¥Ï¥ï¥¤¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¤·¤Í¡£Ã¶Æá¤¬¹¥¤¤ÇÇã¤Ã¤¿ÊÌÁñ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢Ãç°¤¯¤Ê¤Ã¤ÆÇä¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÅÜ¤Ã¤¿¤Ê¤¢¡£¡ÈËÍ¤¬»à¤ó¤Ç¤«¤éÇä¤ì¡ª¡É¤Ã¤Æ¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«»à¤Ê¤Ê¤Ø¤ó¤â¤ó¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤òÈô¤Ð¤·¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¼èºà²ñ¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë²¬ÅÄ·½±¦¤È»°Á¥Èþ²Â¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£