³°Ìî¤Çµ¯¤¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ë¡ÖÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡¡¥¥ó¥°ÆÈÁöÃÆ¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¾×·â
³ÚÅ·¤ÎÃ¤¸Ê¤ÈÉðÆ£¤ÎÆ°¤¤ËÃíÌÜ
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 5¡¼0 ³ÚÅ·¡Ê29Æü¡¦¥¨¥¹¥³¥ó¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡Ë
¡¡¹ë²÷ÃÆ¤è¤ê¤â¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÃíÌÜ¤ÏÄÁ¥×¥ì¡¼¤Ë½¸¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüËÜ¥Ï¥à¤Î¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤Ï29Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥¥ó¥°ÆÈÁö¤È¤Ê¤ë28¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎºÝ¤ËÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤¿³ÚÅ·¤Î³°Ìî¼ê2¿Í¤ÎÆ°¤¤¬¡Ö¥³¥ó¥È¤«¤è¡×¡Ö³°Ìî¤Î¥·¥ó¥¯¥í¤Ë¤·¤«ÌÜ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¾Ð¡×¡Ö¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬Çö¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Êw¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤¬ÀèÀ©¤·¤¿6²ó1»àÆó¡¢»°ÎÝ¡¢¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤È¤Ê¤ë2¥é¥ó¤ò±¦Ãæ´Ö¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£¥ê¡¼¥°2°Ì¤ËËÜÎÝÂÇ¤Ç8ËÜº¹¡¢ÂÇÅÀ¤Ç23ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Æ2´§¤òÆÈÁö¤¹¤ë¹ë²÷¤Ê°ì·â¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤â´°¾¡¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÄÁ¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¡£³ÚÅ·¤ÎÃæ·ø¡¦Ã¤¸Ê¤È±¦Íã¡¦ÉðÆ£¤ÏÂÇµå¤òÄÉ¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹ÉÕ¶á¤Ç¥¸¥ã¥ó¥×¡£Àª¤¤Í¾¤Ã¤Æ¤Û¤ÜÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸å¤í¸þ¤¤ËÅÝ¤ì¡¢¥´¥í¥ó¤È1²óÅ¾¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÎÏ¥×¥ì¡¼¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÄÁ¥×¥ì¡¼¤À¤¬¡¢¸«»ö¤ËÂ·¤Ã¤¿Æ°¤¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¡£¡ÖÆ±»þ¥º¥Ã¥³¥±¤¬²¿¤È¤âÀÚ¤Ê¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¤È¥é¥¤¥È¤¬Æ±¤¸Å¾¤¬¤ê¤·¤Æ¤ÆÁð¡×¡ÖÆ±»þ¥´¥í¥ó¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¡Ö¥é¥¤¥È¤È¥»¥ó¥¿¡¼¤·¤«ÌÜ¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤ÉÔ»×µÄ¡×¡Ö³ÚÅ·¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤È¥é¥¤¥È¥·¥ó¥¯¥íwwwwww¡×¡Ö¥á¥¤¥ó¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤Ê¤ó¤Ç¥´¥í¥ó¤·¤Æ¤ó¤À¤è¾Ð¡×¡Öº£µ¨¤ÎÄÁ¥×¥ì¡¼Âç¾Þ³ÆÈÖÁÈ¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤À¤Ê¤³¤ì¤Ï¡×¡Ö¥É¥ê¥Õ¤Î¥³¥ó¥È¤¬½ª¤ï¤ë¤È¤¤ÎBGM¤Ä¤±¤¿¤¤¾Ð¡×¤Ê¤É¡¢ËÜÎÝÂÇ¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë