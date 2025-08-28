永野芽郁と田中圭が「週刊文春 電子版」で “不倫スキャンダル” を報じられて4カ月──。表舞台で姿を見る機会が減った2人の、現在の関係が取りざたされて話題を呼んでいる。

発端となったのは、8月27日の「WEB女性自身」の報道だ。

「記事によれば、4月に不倫疑惑を取りざたされた後、永野さんと田中さんの関係は完全に切れており、断絶状態にあると伝えられています。

田中さんが7月にラスベガスでおこなわれたポーカーの世界大会『ワールド・シリーズ・オブ・ポーカー（WSOP）』に参加した際、大会の様子を撮影した動画で、客席にマスクとバケットハットをかぶった女性がおり、SNSではこの女性が永野さんではないかと疑う声があがっていました。しかし、記事では、永野さんはこの大会に行っていないと伝えられています」（芸能記者）

永野は一連の報道を受けて、5月19日にパーソナリティーを務めていたラジオ番組『永野芽郁のオールナイトニッポンX（クロス）』（ニッポン放送）と、2026年に出演予定だったNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』の出演辞退を発表し、事実上の活動休止状態になっている。

田中との “断絶報道” が飛び出すなか、Xでは

《とりあえず、地上波やBSには出さないで欲しい》

《もう見たくもない》

など、依然として復帰に対して厳しい声があがっている。

永野は、5月の映画『かくかくしかじか』で主演を務め、4月期の日曜劇場『キャスター』（TBS系）にも出演するなど、2025年も女優業は好調に見えた。ただ、報道から4カ月が経っても、目立った仕事がないのにはこんな理由も……。

「永野さんは出演辞退した『豊臣兄弟！』で、仲野太賀さん演じる主人公・豊臣秀長の幼なじみで初恋の相手役というメインキャストとして出演する予定でした。

大河は1年近くかけて撮影し、今作は6月から撮影が始まりました。撮影期間が長くなることを考えて、永野さんもスケジュールを調整していたと思われます。

ところが、一連の騒動によって “大役” を辞退することになり、目立った仕事がない状況になってしまったのでしょう」（前出・芸能記者）

7月29日（日本時間）には、カナダのモントリオールで開催された「第29回ファンタジア国際映画祭」で、『かくかくしかじか』の上映会のため、公の場に姿を見せた。ただ、新規の仕事に関する発表はない。スキャンダル以降、永野の事務所内でのポジションも懸念されるという。

「6月に永野さんの所属事務所が『スター☆オーディション』の開催を発表したときのことです。このオーディションは過去に3回開催されており、永野さんは初回から告知画像に載っていました。

ただ、今回、北川景子さんや山粼賢人さん、横浜流星さんなど事務所の看板タレントが登場するなか、永野さんの写真はなかったのです。

騒動前の永野さんは、ドラマ、映画、CMと露出が絶えず、事務所の “顔” でした。告知画像から消えたことで、事務所内で永野さんが “降格” された印象を受ける人もいたようです」（同）

もう一度、テレビで永野を見る日は来るか──。