「犬生初の桃が美味しすぎたらしく、食べ終わった後も口をガジガジし続けて泡まみれなってた」



【写真】初めての桃に感激！ 一瞬であわあわになった口元に注目

そんなコメントとともにXユーザーのアザラシいぬさん（@boku_mashutan ）が投稿した写真が話題になっています。写っているのは、愛犬「ましゅたん」くん（1歳・男の子）。ふだんは「ましゅくん」と呼ばれています。



初めて桃を食べたましゅくんは、瞳をキラキラ輝かせながら飼い主さんを見上げていました。よく見ると、口元は真っ白な泡まみれーー今にも「なんておいしいんだろう」という心の声が聞こえてきそうです。



この感動の瞬間をとらえた写真が公開されると、1.1万件超の“いいね”を集め、多くの人々を笑顔にしました。当時の状況について、飼い主さんにお話を伺いました。



◼️気づけば泡まみれ…その瞬間に飼い主さんも爆笑

ーー撮影時の状況を教えてください。



「私が桃を食べていると、横で物欲しそうな顔をしておすわりしていたので、あげてみることにしました。初めてだったのでかなり小さめにカットしたのですが、おそらくそれで“自分用”だと気づき、そこからは大興奮でした（笑）。普段から、自分用と思われる大きさにカットされている食べ物や、小さめの器を見ると“これは自分のもの”と認識するようです。たぶん、わんちゃんと利用できる飲食店で出される犬用メニューが小さめの器だからだと思います」



ーーこの光景を見た感想は？



「犬達にあげたあと、私は自分の残りの桃を食べていたので、ましゅが口を動かしていたことには気づきませんでした。ふと横を見ると泡まみれになっていて、思わず笑っちゃいました。以前も同じようなことがあったので、おそらく口をガジガジ？と動かしていたんだろうなぁ〜と思います」



ーーこれまでにもお口が泡まみれになったことはありますか？



「同じようなシチュエーションでも何度かありました。食べたことのある食べ物をあげる際におすわりさせていて、かなり焦らしてしまったときにも泡まみれになりましたね。気持ちが先行してしまうんでしょうか（笑）」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「気づいたときには、自分で口を舐めてしまっていて泡は消えていました（笑）」



ーーましゅくんは、どのような性格ですか。



「ママ（私）が大好きで甘えん坊。いつでも明るく、よく面白い行動をして私たち飼い主や友人を笑わせています。食べることが本当に大好きで、すぐ特技の“ちょうだいちょうだい”を披露してくれます。ただこの“ちょうだいちょうだい”は食べ物だけに限らず、おもちゃや散歩中に出会う小鳥さん、地面に落ちている綿にもするんです。たぶん遊びたくてやっているんでしょうね。そのため、いつも周りの人に笑われています。家族でお散歩中にコンビニなどに立ち寄り、夫と待たせて私だけお店に入るときも、お店に向かって“ちょうだいちょうだい”をしています」



そんなましゅくんの桃との出会いエピソードに、多くの人がクスッと笑い、温かいコメントを寄せました。



「かわいい」

「ぶくぶくしとるw」

「何を口に入れてるんだろうって思ったらw」

「歯列矯正してるように見えてかわいすぎます」

「フォルムも顔も泡も全部かわいい、かわいい、かわいい！」

「最初、歯に見えて文章を読んで画像アップで見て吹いたw」

「お口がキラキラしててティアラでも入ったのかな？って思ったら、お口の泡で二度おいしい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）