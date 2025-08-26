¤Ê¤¼¥É¥¤¥Ä¤Ë¡ÖÂçºåÄÌ¤ê¡×!? Âè2¼¡ÂçÀï»þ¤ÎµðÂç°ä¹½¤«¤éÀ¤³¦Ê¸²½°ä»º¤ÎÀä·Ê¤â¡Ú2025Ç¯ºÇ¿·¡Û
ÆüËÜ¿Í¤Ë¿Íµ¤¤Î¹ñ¡Ö¥É¥¤¥Ä¡×¤Ï¡¢¸Å¾ë¤äÃæÀ¤¤Î³¹ÊÂ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÄêÈÖ¤Î´Ñ¸÷¥ë¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæ¤Ç¤â¡Ö¼£°Â¤¬Èæ³ÓÅª¤¤¤¤¡×¡Ö±Ñ¸ì¤¬ÄÌ¤¸¤ä¤¹¤¤¡×¡ÖÆüËÜ¤«¤é¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤¬Â¿¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¥É¥¤¥ÄÂè2¤ÎÅÔ»Ô¡Ö¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡×¤Ï¡¢µ¤·Ú¤Ë³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¡Ö½÷»Ò1¿ÍÎ¹¡×¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ì½ê¤Ç¤¹¡£À¤³¦°ä»º¤ÎÁÒ¸Ë·²¤ä¥°¥ë¥á¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ë²Ã¤¨¡¢²»³Ú¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ê¤ÉÇ®¿´¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬½¸¤Þ¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅÔ»Ô¤Ê¤¬¤é¸«¤É¤³¤í¤¬ËþºÜ¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÁá¤¯¤âÏÃÂê¤Î²¤½£½é¿Ê½Ð¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¡×¤ÎË×Æþ´¶
Âè2¼¡À¤³¦ÂçÀï»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿±æÊÃ¹è¡Ê¤¨¤ó¤Ú¤¤¤´¤¦¡á·³ÍÑµ¡¤ò¶õ½±¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤Î³ÊÇ¼¸Ë¡Ë¤¬¡¢¶áÇ¯²þ½¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼è¤ê²õ¤µ¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ»Ä¤¹¤³¤È¤Ç¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤ÎÎò»Ë¤ò¸åÀ¤¤ËÅÁ¤¨¤ë°ÕµÁ¤â¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤«¤Ä¤Æ±æÊÃ¹è¤À¤Ã¤¿¾ì½ê¤Î¾å¤Ë¡¢5³¬Ê¬¤¬ÁýÃÛ¤µ¤ì¡¢2ËüËÜ°Ê¾å¤ÎÌÚ¡¹¤¬¿¢¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Ìó1ËüÊ¿Êým¤Î²°¾åÄí±à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¥Í¥¹¥³À¤³¦Ê¸²½°ä»º¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁÒ¸Ë³¹¤È¥Á¥ê¥Ï¥¦¥¹¤ò´Þ¤à¾¦´Û³¹¡×¤ä±¿²Ï¤Ê¤É¤ò¡¢360ÅÙ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥å¡¼¤ÇÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë²Æµ¨¤Ï¡¢Ä«9»þ¤«¤éÌë11»þ¤Þ¤Ç³«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´ã²¼¤Ë¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¿Íµ¤¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥Á¡¼¥à¡Ö¥¶¥ó¥¯¥È¡¦¥Ñ¥¦¥ê¡×¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤â¡£
¢£Hamburg BUNKER / St. Pauli Bunker
½»½ê¡§Feldstraße 66 20359 Hamburg, Germany
¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¡ÖWestfield Hamburg-Überseequartier¡Ê¥¦¥§¥¹¥È¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥¦¡¼¥Ð¡¼¥¼¡¼¡Ë¡×¤ËÎÙÀÜ¡£´ÛÆâ¤Ç¤Ï¡¢Ìó1700Ê¿Êým¤Î¶õ´Ö¤È¹â¤µÌó10m¤ÎÊÉ°ìÌÌ¤Ë¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê±ÇÁü¤¬¼¡¡¹¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë²»³Ú¤È¤È¤â¤Ë¡¢Èþ½Ñ´Û¤òÄ¶¤¨¤ë¡È¸Þ´¶¡É¤ò»É·ã¤¹¤ëÁÔÂç¤ÊÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¸½ºß¡¢¥¸¥ã¥Ý¥Ë¥º¥à¡Ê¢¨¡Ë¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾²è²È¥°¥¹¥¿¥Õ¡¦¥¯¥ê¥à¥È¤Ê¤É¤ÎºîÉÊ¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÏÄê´üÅª¤ËÆþ¤ìÂØ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
´ÛÆâ¤ò¼«Í³¤Ë»¶ºö¤·¤¿¤ê¡¢¹ÁÏÑÅÔ»Ô¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÁ¥¼ó¤òÌÏ¤·¤¿Å¸Ë¾Âæ¤«¤éÁ´ÂÎ¤ò¸«ÅÏ¤·¤¿¤ê¡¢¾²¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç´Õ¾Þ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨19À¤µª¸åÈ¾¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¹¤Þ¤Ã¤¿¡¢ÉâÀ¤³¨¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÈþ½Ñ¤ä¹©·ÝÉÊ¤Ø¤Î´Ø¿´¤È¡¢¤½¤ì¤¬À¾ÍÎÈþ½Ñ¤ËÍ¿¤¨¤¿±Æ¶Á¤Î¤³¤È
¢£Port des Lumières
½»½ê¡§Platz am 10. Längengrad 1, 20457 Hamburg, Germany
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á19»þ
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í18¥æ¡¼¥í¡¢15ºÐ°Ê²¼9.90¥æ¡¼¥í¤Ê¤É
¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤ÎÂç·¿¾ïÀßÅ¸¤ÏÅìµþ¤ä¾å³¤¤Ê¤É³¤³°¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¤Ï¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¤¬½é³«ºÅ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢¡¼¥È¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤È¤·¤Æ¤â¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑºÇÂçµ¬ÌÏ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¥Ü¡¼¥À¥ì¥¹¡×¤Ï¡¢¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤Ë¤è¤ë¶³¦¤Î¤Ê¤¤¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ·²¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÇÅ¸³«¤·¡¢Á´¿È¤Ç¤½¤ÎÀ¤³¦¤Ë¡ÈË×Æþ¡É¤Ç¤¤ëÂÎ¸³·¿»ÜÀß¤Ç¤¹¡£¤½¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¡¢Á´´Û¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬7000Ê¿Êým°Ê¾å¡¢Å·°æ¹â¤ÏºÇÂç10m¤ËµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥É¥¤¥Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£³Æ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾ÅÔ»Ô¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡È±Ç¤¨¡ÉÍ×ÁÇ¤âËþºÜ¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤äÂ¾¤ÎÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤ÎÅ¸¼¨¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£UBS Digital Art Museum
½»½ê¡§Amerigo-Vespucci-Platz, 20457 Hamburg, Germany
Æþ¾ìÎÁ¡§Âç¿Í19.90¥æ¡¼¥í¡¢5¡Á15ºÐ9.90¥æ¡¼¥í¡¢4ºÐ°Ê²¼ÌµÎÁ
³¹Ãæ¤Î¥«¥Õ¥§¤ò½ä¤ëÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¤³¤Á¤é¤òË¬¤ì¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£¥«¥Õ¥§¤ä¥·¥ç¥Ã¥×¤È¤·¤Æµ¤·Ú¤ËÎ©¤Á´ó¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ê¤É¤Î²Á³Ê¤â¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ç¤¹¡£
¿ôÂ¿¤¯¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤ä¥³¡¼¥Ò¡¼¥Þ¥·¥ó¤¬ÊÂ¤Ó¡¢¥Ð¥ê¥¹¥¿¤¬¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÃúÇ«¤ËÞ»¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢ËÉÙ¤ÊÃÎ¼±¤ò¤â¤È¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£±¿¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤Î¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¡Ê»î°û¡Ë¤âÂÎ¸³¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥³¡¼¥Ò¡¼°¦¹¥²È¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¢£Kaffeemuseum Burg
½»½ê¡§St. Annenufer 2, 20457 Hamburg, Germany
±Ä¶È»þ´Ö¡§10¡§00¡Á18¡§00
ÄêµÙÆü¡§·îÍËÆü
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹ÁÏÑÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¹Á¤ä±¿²Ï¤¬¤¢¤ê¡¢Îò»Ë¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë³¹ÊÂ¤ß¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âçºå»Ô½Ð¿È¤ÎÉ®¼Ô¤¬Êâ¤¯¤È¡¢³Î¤«¤Ë¡Ö¶¦ÄÌ¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¶õ¹Á¤«¤éÅ´Æ»¡ÊS¥Ð¡¼¥ó¡Ë¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯Ãæ±û±Ø¤Þ¤ÇÌó30Ê¬¡£»ÔÆâ¤Ë¤ÏÃÏ²¼Å´¤ä¥Ð¥¹¤ÎÏ©ÀþÌÖ¤¬È¯Ã£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸òÄÌ¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¤è¤µ¤ÏÈ´·²¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢À¤³¦°ä»º¤ä¿·¤·¤¤´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¡¢Âç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥â¡¼¥ë¤äÃÏ¸µ¤Î»Ô¾ì¤Ç¤ÎÇã¤¤Êª¡¢²»³Ú¤ä¥Ð¥ì¥¨¤Ê¤É¤Î·Ý½Ñ¤Î³¹¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥¤¥Ä¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤ÎÃæ¤Ç¤â¼£°Â¤¬¤è¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ³¹Êâ¤¤ò³Ú¤·¤á¤ëÅÀ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ã»²¹Í¡ä
¥É¥¤¥Ä´Ñ¸÷¶É ¸ø¼°LINE¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
¥É¥¤¥Ä´Ñ¸÷¶É ¸ø¼°Instagram¡ÊÆüËÜ¸ì¡Ë
German Travel¡Ê±Ñ¸ì¡Ë
Hamburg Tourismus¡Ê±Ñ¸ì¡¦¥É¥¤¥Ä¸ì¡Ë
(Ê¸:¥·¥«¥Þ ¥¢¥¡ÊÈô¹Ôµ¡¤ÎÎ¹¥¬¥¤¥É¡Ë)
