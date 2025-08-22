あると助かる乾電池バッテリー。

スマホやイヤホンや小型扇風機などの充電に、今やモバイルバッテリーがなくてはならない時代。だけど停電時に電池残量が0％になったら？ それを充電することができなくなります。

そんな場合に備えて、乾電池バッテリーを持っておきましょう。

さすがのスリコ価格

乾電池を使うモバ電はピンキリですが、安くても千数百円ですかね。だけど3COINSの「防災ライト付き乾電池バッテリー／SOBANI」はたったの550円！

単3乾電池×4本を入れると1,000mAhの充電器になり、4,000mAh相当のスマホを約15%充電することが可能です。たかが15%ですが、緊急時はされど15%。もし乾電池が何本もあれば、その数倍が充電できることになります。

LEDライトに緊急連絡先の記載も親切

スイッチを切り替えるとLEDライトが点く機能もあり、上蓋には基本的な緊急連絡先の電話番号も記載されています。海上事故や災害伝言ダイヤル、救急相談にJAFなんて憶えていませんもんね。

筆者ならついでに、家族や親族の番号も貼っておきたいです。

浮いたお金は乾電池代に

こんなに安いのなら、乾電池もいっぱい買って備蓄するのが良いかも。本機は充電式電池が使えないというのでね。

スリコでは単4電池を単3電池にするスペーサーもあるので、併せて持っておくと良いかと思います。

