【PLAMATEA 衝撃のアルベルト】 2026年5月 発売予定 価格：8,500円 【PLAMATEA BF団員】 2026年5月 発売予定（グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定） 価格：5,900円

グッドスマイルカンパニーは、キャラクタープラモデル「PLAMATEA 衝撃のアルベルト」を8月19日12時より予約受付を開始した。発売は2026年5月を予定し、価格は8,500円。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品として「PLAMATEA BF団員」も同時予約開始。発売は2026年5月を予定し、価格は5,900円。

PLAMATEA 衝撃のアルベルト

2026年5月 発売予定

価格：8,500円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約165mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Masaki Apsy

アニメ「ジャイアントロボ THE ANIMATION -地球が静止する日」より秘密結社BF団の十傑集の一人「衝撃のアルベルト」がPLAMATEAシリーズで立体化。

全高約165mmで各関節可動。原型師の浅井真紀氏による拘りの造形と洗練された可動機構により、アグレッシブなアクションポーズを取ることができる。

表情パーツは塗装済みの物が4種、未塗装状態で眉や髭が造形された塗装仕上げ用パーツが5種付属する。アクション時のなびきを表現したスーツの裾が付属し、ポーズに合わせて差し替えが可能。手首パーツは5種が付属。

さらに劇中後半の姿を再現するため、髪を下した状態の頭部と差し替え用の胸ポケットパーツが付属する。

そして、専用頭部を使用することで、選択式で「BF団員」を組み立てることができ、「BF団員」用の手袋をした手首が4種も付属する。

PLAMATEA BF団員

2026年5月 発売予定

価格：5,900円

スケール：ノンスケール

サイズ：全高約190mm

メーカー：グッドスマイルカンパニー

原型制作：Masaki Apsy

（グッドスマイルカンパニー公式ショップ限定商品）

アニメ「ジャイアントロボ THE ANIMATION -地球が静止する日」に登場する秘密結社BF団の構成員「BF団員」をPLAMATEAシリーズで立体化。

全高約190mm、各関節可動し、原型師の浅井真紀氏による拘りの造形と洗練された可動機構で、様々なアクションポーズを取ることができる。

アクション時のなびきを表現したスーツの裾が付属し、ポーズに合わせて差し替えができる。手首パーツは4種が付属し、印象的なポーズを再現することができる。

(C)光プロ／ショウゲート

※画像は塗装仕上げによる完成見本です。