¡ÈÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¥Õ¥¸¸µ´´Éô¼çºÅº©¿Æ²ñ¤Ë¡ÖÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬»²²Ã¡×¡ÈÀ¹¤ê¾å¤²Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡É ²ñ¹ç¤Ç°ìÂÎ¤Ê¤Ë¤¬¡©¼çºÅÂ¦¤È¤Î¸«²ò¤Î¡È¥º¥ì¡É¤â¡Únews23¡Û
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤á¤°¤ë°ìÏ¢¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸µ´´Éô¤¬¼çºÅ¤·¡¢¸å¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿º©¿Æ²ñ¤Ë¡¢²Î¼ê¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó¤¬½ÐÀÊ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡ÛÄ´ººÊó¹ð½ñ¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý¡Ä¡×
¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¥Õ¥¸´´Éôº©¿Æ²ñ¤ËÊ¡»³²í¼£¤µ¤ó
Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó
¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
19Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿½µ´©»ï¡Ö½÷À¥»¥Ö¥ó¡×¤Îµ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤³¤¦¤ªÏÍ¤Ó¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿Ê¡»³²í¼£¤µ¤ó¡£
¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢2025Ç¯3·î¤Ë¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Ë¤è¤ëÊó¹ð½ñ¤Ç¤·¤¿¡£
ÃæµïÀµ¹»á¤È¸µ½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤È¿Æ²ñ¼Ò¤Ï2025Ç¯1·î¤ËÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¡£¼ÒÆâ³°¤Î´Ø·¸¼ÔÌó200¿Í¤Ø¤Î¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¡¢1000¿Í°Ê¾å¤Î¼Ò°÷¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÎà»÷»ö°Æ¡×¤È¤·¤ÆÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¤Ë¤è¤ëº©¿Æ²ñ¡£
º©°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤¢¤ëÃËÀ¡ÈÍÎÏ½Ð±é¼Ô¡É¤È¤Î²ñ¹ç¤Ë¡¢¤¿¤Ó¤¿¤Ó½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ä½÷À¼Ò°÷¤òÆ±ÀÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ä´ººÊó¹ð½ñ
¡Ö²ñ¹ç¤Ë¤ª¤±¤ëÂçÂ¿»á¤äÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤Î²ñÏÃ¤¬¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë²¼¥Í¥¿Åª¤ÊÀÅªÆâÍÆ¤ò´Þ¤ó¤À¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¼Ô¤âÂ¿¿ô¤ª¤ê¡¢ÉÔ²÷¤Ç¤¢¤Ã¤¿»Ý½Ò¤Ù¤ë¤â¤Î¤â¤¤¤¿¡×
¤³¤ÎÍÎÏ½Ð±é¼Ô¤¬Ê¡»³¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬½÷À¥»¥Ö¥ó¤Îµ»ö¤ÇÈ½ÌÀ¡£ÂÀÅÄ»á¤Ï²áµî¤Ë¡Ö¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¡×¤ä¡Ö¥¬¥ê¥ì¥ª¡×¤Ê¤É¤Ë´Ø¤ï¤ê¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤È¤ÏµìÃÎ¤ÎÃç¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿º©¿Æ²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2025Ç¯4·î¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¡Ä
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡¡ÂçÂ¿Î¼¸µÀìÌ³¡Ê2025Ç¯4·î¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¿©»ö²ñ¡¢º©¿Æ²ñ¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÃæ¤ÇÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤À¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢»ä¤ÎÇ§¼±¤¬´Å¤«¤Ã¤¿¡£»þÂå¤«¤é¤º¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×
Êó¹ð½ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤¦¤·¤¿º©¿Æ²ñ¤Ï2005Ç¯Á°¤´¤í¤«¤éÇ¯¤Ë1¡Á2²ó¤Û¤É³«¤«¤ì¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â19¿Í¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»²²Ã¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤Î°¦¾Î¤«¤é¡¢¡È¥Þ¥·¥ã²ñ¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë¡¢°ìÏ¢¤ÎÊó¹ð½ñ¤òÆÉ¤ó¤À¤È¤¤¤¦Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡Ä
Ê¡»³¤µ¤ó¡Ê½÷À¥»¥Ö¥ó 2025Ç¯9·î4ÆüÆÃÂç¹æ¡Ë
¡Ö¾ì¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤ÎÃæ¤Çµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÏÃÂê¤ò½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¡¢À¹¤ê¾å¤²Êý¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
³¹¤Î¿Í¤«¤é¤Ï¡Ä
40ÂåÃËÀ
¡Ö·ë¹½¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ê¥é¥¸¥ª¡Ë¤È¤«¤Ç²¼¥Í¥¿¤ò¥¬¥ó¥¬¥ó¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢¹ÅÇÉ¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢ºÕ¤±¤¿¥®¥ã¥Ã¥×¤â¤¢¤ë¡×
Ê¡»³»á¤ÈÄ´ººÊó¹ð½ñ¤Î¸«²ò¤Î¿©¤¤°ã¤¤¡¡°ÍÍê¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡©
°ìÊý¤Ç¡¢Êó¹ð½ñ¤ÎÆâÍÆ¤ÈÊ¡»³¤µ¤óÂ¦¤Î¸«²ò¤Ë¤Ï¡¢¿©¤¤°ã¤¦ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º©¿Æ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êó¹ð½ñ¤Ç¤Ï¡Ä
Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ººÊó¹ð½ñ¤è¤ê
¡Ö½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö³ºÈÖÁÈ½Ð±é¼Ô¤«¤éLINE¤Ç¡Ø½÷»Ò¥¢¥Ê¤Î³§ÍÍ¤È¤Î²ñ¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¡Ø¿·¿Í¥¢¥Ê¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¤§¡ÙÅù¤È°ÍÍê¤µ¤ì¡¢ÂçÂ¿»á¤Ï¤³¤ì¤Ë±þ¤¸¤ë·Á¤Ç½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤Î²ñ¹ç¤ò¥»¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡×
¤·¤«¤·¡¢½÷À¥»¥Ö¥ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤³¤Î¤³¤È¤òÌä¤ï¤ì¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Ï¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¡Ê½÷À¥»¥Ö¥ó 2025Ç¯9·î4ÆüÆÃÂç¹æ¡Ë
¡Ö¤³¤Îº¢¤À¤Ã¤¿¤é¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¤«¡©¤ÈÂçÂ¿¤µ¤ó¤«¤éÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¤«¤¿¤¬¤¿¤âÍè¤ë¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ø¤Þ¤¿³§¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ù¤È¡¢ÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÆÃÃÊ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë²ñ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¤Þ¤¿Ê¡»³¤µ¤ó¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¡Ö¥¢¥ß¥å¡¼¥º¡×¤Ï¡¢JNN¤Î¼èºà¤Ë¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤ÇÂçÂ¿»á¤«¤é¤ÎÀ¼¤¬¤±¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿º©¿Æ²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¡¢Ê¡»³²í¼£ËÜ¿Í¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ç°ÍÍê¤·¤¿»ö¼Â¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Êó¹ð½ñ¤Î¸øÉ½¤«¤éÌó4¤«·î¤¬·Ð¤Ã¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ê¡»³¤µ¤ó¤Îº©¿Æ²ñ¤Ø¤Î½ÐÀÊ¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤òÊ¡»³¤µ¤ó¤Ï¤³¤¦ÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê¡»³¤µ¤ó¤ÎX¤è¤ê
¡ÖÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡Ø¤¤Á¤ó¤È²óÅú¤¹¤Ù¤¤Ç¤¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦°Õ¸þ¤Î¤â¤È¶¨ÎÏ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ø·¸¼Ô¤ËÂÐ¤·¤Æ¤ÎÁ§º÷¡¢ÆÃÄê¡¢ÈðëîÃæ½ý¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ò´Õ¤ß¡¢¼«¤éÌ¾¾è¤ê½Ð¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤ÎÈ¯¿®¤Ï¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿²ñ¹ç¤Ç¡¢¡ÖÊ¡»³»á¤Ë¤è¤ë¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¹Ô°Ù¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦
¿½¹ð¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¡×¤ÎÃÙ¤ì¡¡¡È¼ï¡É¤ËÂÐ¤·¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤«
¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÌäÂê°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀìÌç²È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¡Ìð¼é°¡Í¼Èþ¼¹¹ÔÌò°÷(¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¿Í¸¢¤ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤)
¡Ö½÷À·Ú»ëÅª¤ÊÊ¸²½¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤â¡¢¶È³¦¤ÎÃæ¤ÎÊý¤«¤é¤âÈó¾ï¤Ë¤è¤¯»Ç¤¦¤È¤³¤í¡£¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤È¤·¤Æ¡¢¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÂç¤¤¯¤º¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ò¡¢¤¤¤«¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤±¤ë¤Î¤«¡¢Èó¾ï¤Ëº£Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢»ö°Æ¤¬¿¼¹ï²½¤¹¤ëÁ°¤Î¡È¼ï¡É¤Ï¡¢¤É¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤â¶¦ÄÌ¤·¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤È¤â¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥¦¥ë¥º¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥°¥ë¡¼¥×¡¡Ìð¼é¼¹¹ÔÌò°÷
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢¾®¤µ¤¤½ÐÍè»ö¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆü¡¹µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡È¼ï¡É¤¬Ìµ¿ô¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Î²ÝÂê¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ò¤¤¤«¤ËÁá¤¤ÃÊ³¬¤ÇÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡¢ËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤¬¡¢¿Í¸¢¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤ÇÈó¾ï¤ËÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¾®ÀîºÌ²Â¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡§
Ê¡»³¤µ¤óÂ¦¤ÈÂè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤Î¸«²ò¤Ç¤Ï¡¢¿©¤¤°ã¤¦ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢ÀÜÂÔÍ×°÷¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ç¼Ò°÷¤ò²ñ¹ç¤Ë»²²Ã¤µ¤»¤ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¶È³¦¤ÎÂÎ¼Á¤ä¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°Õ¼±¤Î·çÇ¡¤È¤¤¤Ã¤¿ÌäÂê¤¬¡¢²þ¤á¤ÆÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
