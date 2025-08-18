今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2025年8月18日（月）〜8月24日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年8月18日（月）〜8月24日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、ゆったり過ごすことを意識しましょう。日々の疲れから感情が乱れやすくなってしまうようです。信頼できる家族や恋人と、長く一緒に過ごすのも良いでしょう。自分の思いや考えを話してみて。恋愛は、リラックスしているほうが好印象を与えるようです。一緒に趣味を楽しむのも良いでしょう。
★ワンポイントアドバイス★
体力アップや健康のためにお金を使うと◎ 使ってみたかった運動器具や新しいウェアでモチベーションも上がりそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
【牡羊座（おひつじ座）】
今週は、ゆったり過ごすことを意識しましょう。日々の疲れから感情が乱れやすくなってしまうようです。信頼できる家族や恋人と、長く一緒に過ごすのも良いでしょう。自分の思いや考えを話してみて。恋愛は、リラックスしているほうが好印象を与えるようです。一緒に趣味を楽しむのも良いでしょう。
体力アップや健康のためにお金を使うと◎ 使ってみたかった運動器具や新しいウェアでモチベーションも上がりそう。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/