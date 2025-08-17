ママ猫の後をついていく子猫の可愛い姿をとらえた動画が、Instagramに投稿されました。動画の再生回数は22万回を超え「お耳の位置もまぁるい背中も存在全てが可愛い」「幸せな気持ちにしてくれてありがとう」「甘えてる姿が微笑ましいです」といったコメントが集まっています。

【動画：ご飯中のママ猫を不思議そうに見つめる子猫→ママが歩き出すと…】

ママ猫の後をついて行く子猫

ママ猫「すず」ちゃんの後ろに子猫が座っています。子猫は、ごはんを食べるママ猫を不思議そうに見ていたそうです。

ママ猫の背中を見つめる子猫はママと遊びたかったのか、ミルク以外のものを食べるママ猫のことが不思議に見えたのかもしれません。

ごはんを食べ終わったすずちゃんが歩き出すと、子猫もついて行ったそうです。投稿者さんは、ママ猫について歩く子猫の姿が微笑ましいと感じたのだそう。

その後、子猫たちが集合していたそうですが、子猫の丸い背中も可愛かったそうです。小さい背中も、ママ猫についていく姿も、今だけの可愛い瞬間ですね。

時間をかけて心を開いてくれたママ猫

すずママは投稿者さんに保護されたときは「シャーシャー」と威嚇をしていたそうです。保護され半年ほどたった頃に、投稿者さんのすぐそばに来るまで心を開いたのだそう。

保護して1年ほどたった現在、投稿者さんに名前を呼ばれると可愛い鳴き声で返事をしてくれるようになったそうです。

成長した子猫たちは里親さんの元へ

子猫たちはよく食べ、よく遊び、大きくなっていったそうです。部屋中を走り回り、子猫どうしでじゃれあう様子は「ワチャワチャ」という言葉がピッタリでした。

成長した子猫たちは、みんな里親さんが決まり、すずママと投稿者さんのもとを巣立っていったそうです。

投稿には「まだまだ2頭身だもんね！」「日々成長してるけどちっちゃな後ろ姿を見てるとジーンてきちゃう」「ママの横顔がとっても綺麗…！幸せを分けてもらいました」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「mugi＊suzu＊kota」では、投稿者さんの愛猫たち、子猫たちの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「mugi＊suzu＊kota」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。