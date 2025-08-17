塩貝健人が今季初ゴール含む2発の活躍！ 日本人3選手出場のNEC、2戦連続の大勝
NEC（オランダ1部）に所属するFW塩貝健人が、今シーズン初得点を含む2ゴールを記録した。
NECは16日のエールディヴィジ第2節でヘラクレスと敵地で対戦し、FW小川航基とMF佐野航大が先発出場。NECは3分にヘラクレスのジズ・ホルンカンプに先制点を許したものの、その10分後にホルンカンプが一発レッドカードで退場となり、NECは試合の大半を数的有利で進めることになる。
すると、39分に元浦和レッズのブライアン・リンセンが試合を振り出しに戻し、同点で後半に突入。NECは68分にフィリップ・サンドレルのゴールで逆転に成功する。
そして、塩貝は69分に小川との交代で途中出場を果たす。開幕戦で出番のなかった塩貝だが、ヘラクレス戦では起用に応えて活躍。83分にこぼれ球を押し込むと、87分には左からの折り返しに合わせ、NECの勝利を決定的なものとした。
4−1で勝利したNECは、小川が2ゴールを挙げて5−0で勝利した開幕節のエクセルシオール戦に続く、大量得点での連勝を達成。エールディヴィジ暫定首位に立つなか、次節は24日にホームでNACブレダと対戦する。
