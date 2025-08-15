◆パ・リーグ ソフトバンク６―１ロッテ（１５日・みずほペイペイドーム）

ロッテが今季初の７連敗。借金もワースト更新の２５となった。

勝敗を分けたのは１―１の同点で迎えた７回の攻防。表の攻撃で１死一、三塁の勝ち越し機を築くも、ドラフト２位ルーキーの宮崎竜成内野手がセーフティースクイズに失敗して無得点。その裏、ドラフト５位右腕の広池康志郎投手が決勝の満塁本塁打を浴びた。

試合後、吉井理人監督はセーフティースクイズの場面を「若い選手なんで、できることも増えてるんですけども、できないこともある。サイン出してるのはこっちなんでね。選手たち一生懸命やってる」と振り返った。

宮崎のバントは投手の正面に転がり、一度はスタートしながら本塁突入をあきらめた三塁走者が挟まれてアウトに。吉井監督は「外角の球を無理やり一塁側に転がそうとした。チームの取り決めでは三塁側でもいいと言ってたけど、宮崎はうまくできなかった。練習してもらいます」と、失敗の要因を説明した。

６回から２番手で登板した広池は２イニング目に手痛い失点。１死満塁で近藤をスプリットで三振に仕留めながら、続く山川への初球スライダーが高めに浮き、右中間席に運ばれた。吉井監督は１球に泣いたルーキーに「自分で何がダメだったのか、しっかり反省して、次に生かしてくれたらなと思います」と奮起を促した。

出口の見えない連敗トンネル。指揮官は「毎日勝つつもりでやっている。負けてるのは全部自分のせいなんで。選手たちは変わらず自分のできることを集中してもらおうと思ってます」と前を見据えた。