タレントの井上咲楽（25）が15日までに、自身のインスタグラムを更新。最近体調を崩していたことを明かした。

かねてよりマラソン好きを公言している井上は、この日「今朝の練習！！珍しく早朝に走りました」とつづり、軽やかに走る様子を動画にて公開。

しかし「7月はやることに追われててんやわんやした結果、走ることを一旦お休みすることにしました。この13年間でおそらく初めて20日一切走らなかったんじゃないかと思います。そんなわけで7月の月間走行距離は35キロと過去最低！普段から月間120キロしか走ってなくてこれ以上落としたらマズイと思っていたのに遥かに下回ります」と打ち明けた。

続けて「走るのはお休みして、一旦これでやることをクリアしていくぞ！と思ったら、一気に体調を崩しました。体調を崩したというか、とにかく元気が出なくて何をするにも腰が重くて疲れが取れない感じ」と心身の異変を報告。

それでも「いろんな人にアドバイスをもらって、月末から走ることを再開したら、一気に回復しました」とし、「ずっと走り続けてきたので分からなかったけど、走ることは自分の体に染み込んでいて不可欠なんだなと実感。そんなことを感じられて、逆にいい機会だったのかもしれません」とポジティブにとらえた。

この投稿にファンからは「無理はしないでね」「ゆっくり焦らず」「刺激受けます」「応援してます」といったコメントが寄せられている。