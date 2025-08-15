スヌーピーデザインのタングルティーザーに新作登場！PEANUTSの75周年記念デザイン
イギリス生まれのヘアケアブラシ「タングルティーザー」の人気シリーズ、持ち歩きに便利な「コンパクトスタイラー」から、PEANUTSの75周年記念デザインが登場！PEANUTSのデザインは、2022年に初コラボレーションが実現してからの人気シリーズで、今回はコラボレーション第3弾となる。2025年8月13日〜25日(月)の期間中に阪急うめだ本店で行われている「うめだスヌーピーフェスティバル2025」にも出店しているので、気になる人はぜひ立ち寄ってみよう。
【画像】スヌーピーが描かれたタングルティーザーの画像をもっと見る
「コンパクトスタイラー スヌーピー／75周年デザイン」（3190円)は、年代ごとに描かれた、表情豊かなスヌーピーのアートが魅力。それぞれのスヌーピーのアートの横には年代も記載されているため、年代ごとのちょっとした違いを見つけてみよう。
スヌーピーデザインのコンパクトスタイラーは、全国のバラエティショップのほか、タングルティーザー日本公式オンラインストアやキディランド、おかいものスヌーピー、Peanuts LIFE＆TIMESといったPEANUTSの公式実店舗で順次販売される。
タングルティーザーは、特許取得(日本・UK)の長短2段構造と米国デュポン社が開発した特殊素材のブラシ。ブラッシングによる髪の摩擦とダメージを最小限に抑え、髪の毛をサラサラに整えてくれる。
中でもコンパクトスタイラーは持ち歩きに便利なコンパクトサイズで、ブラシ部分を保護するカバー付きのため、持ち歩きでブラシが曲がる心配もなし。小さくても機能性は十分で、艶やかな髪の毛をキープしてくれる。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
