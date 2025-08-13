フリーアナウンサー丸岡いずみ（54）が13日、日本テレビ系「情報ライブ ミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）にコメンテーターとして生出演し、学歴詐称を指摘されている静岡県伊東市の田久保真紀市長（55）がこの日の百条委員会で証言した内容について、自身の見解を示した。

尋問で田久保氏は、「事実として明らかになっていること以外申し上げられない」などと繰り返し、真摯に説明責任を果たす姿勢にはほど遠かった。また、卒業証書と主張する文書を市議会議長らに“チラ見せ”したことに言及。「報道にあるようなチラ見せといった事実はなくて、私としてはこうやって提示をいたしまして、約19.2秒ほど見せたと記憶しております」などと証言し、会場内からは失笑が漏れた。委員会後には囲み取材に応じたが、一方に打ち切り、退出した。

音声記録などの証拠提出もない中での“19.2秒”証言に、丸岡は「何の証拠にもなりませんよね、これは」とバッサリ。「ホントに一言で言うと、一連の言動がダサいと思います」と言い切った。

政治家にとって、大学を卒業したかどうかは重要でないというのが、丸岡の考えという。「除籍だろうと、高卒だろうといいんですよ、どうでも。有権者からすれば学歴で投票するって、少なくとも私は30年ちょっといろんな投票をしてきて、立候補した人の学歴で決めたことは一度たりともない。（大事なのは）政策ですよね」と訴えた。

それだけに、学歴にこだわる田久保氏の主張には、「ずっとこの学歴にこだわっている人って、田久保市長以外、誰がいるんだろう？と思う」と疑問を呈していた。