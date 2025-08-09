【ワシントン＝阿部真司、パリ＝梁田真樹子】ロシアのウクライナ侵略を巡る米露首脳会談の調整が進む中、ウクライナも交えた３者による首脳会談の実現が困難な情勢となっている。

米側がロシアに打診したものの、完全に否定されたためだ。頭越しに協議が進むことを懸念し、ウクライナや欧州諸国は米露会談への関与を訴えている。

米国のトランプ大統領は７日、ロシアのプーチン大統領との対面会談実施の条件として、プーチン氏がウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領と会談する必要があるかどうかを問われ、「ない」と答えた。「彼らは私と会いたがっている」とも述べ、プーチン氏との会談に意欲を見せた。

３者会談を巡っては、米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使が６日にプーチン氏と会談した際に言及した。トランプ氏も６日、欧州諸国の首脳やゼレンスキー氏との電話会談で、開催案を伝えたとされる。トランプ氏としては、当事者のプーチン氏とゼレンスキー氏を会談の場に同席させることで、自身の仲介者としての役割を誇示する思惑もあったようだ。

しかし、プーチン政権は７日、議論すらされていないとして突き放した。プーチン氏は、トランプ氏との直接協議を通じて停戦交渉の主導権を握りたい考えとみられ、ウクライナや欧州諸国は警戒を強めている。

ゼレンスキー氏は７日、ＳＮＳへの投稿で、３者会談にも前向きな姿勢を示し、自身との対面会談に応じるようプーチン氏に改めて求めた。独仏伊の首脳や欧州連合（ＥＵ）のウルズラ・フォンデアライエン欧州委員長と相次いで電話会談も行い、停戦交渉に欧州も関与すべきだと強調した。

欧州と結束してトランプ氏に働きかけることで、ウクライナに不利となるような条件が米露間で頭越しに検討される事態は避けたい考えだ。

フランスのマクロン大統領も７日、ゼレンスキー氏との電話会談で「ウクライナと欧州の安全を保障する堅固で永続的な解決策に向けた協議のため、停戦の確立を全面的に支援する」と伝え、結束をアピールした。停戦交渉に関連し、欧州の複数の首脳とも会談した。