PC用戦車アクションゲーム「World of Tanks」15周年記念イベントが8月8日より開催
【「World of Tanks」15周年記念イベント】 開催期間：2025年8月8日～8月31日
ウォーゲーミングは、PC用戦車アクションゲーム「World of Tanks」にて15周年記念イベントを8月8日より開催した。
15周年記念イベントでは周年記念ミッションや報酬が登場し、各種限定アイテムが展開する。
さらに、「アニバーサリー・アルバム」がガレージに登場。ログインするだけで日替わりの封筒を開封し、「World of Tanks」の歴史を振り返りながら報酬を獲得できる。
バトルパスの特別チャプターが実装され、新登場のTier VIII フランス重戦車「Brennos」や、車輌についている特別搭乗員、多数のゲーム内アイテムなどを獲得可能。
8月の2週末限定で「アミューズメント」の人気モード「インフィニットバラージ」が登場。毎分数千発を放つ8輌の特別車輌によるハイスピードバトルを体験できる。
周年記念の番組配信も実施。限定3Dおよび2Dスタイル、搭乗員スキン、Tier VIII～IXプレミアム車輌などが視聴者向け報酬として登場を予定している。
