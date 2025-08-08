ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は８日、番組公式ＬＩＮＥから参加した視聴者が関心を寄せる「ニュース関心度ランキング」で「広陵高校 暴力行為に野球部監督がコメント」が４位になったことを伝えた。この日は４万５６５２人がニュースを選び、ランキングが決定した。

このニュースは、第１０７回全国高校野球選手権大会第３日で北北海道の旭川志峯と１回戦で対戦した広島の広陵の中井哲之監督が試合前の取材に応じ「今は頑張るしかない。反省すべきは反省してきてこの大会を迎えていますので。目の前の試合を全力でプレーするだけです」と話したもの。

番組では、広陵を巡り、事の発端を今年１月、当時２年生の部員４人が１年生の部員１人に対し胸ぐらをつかんだり、頬を叩いたりしたという。被害にあった１年生はその後、転校している。学校側は２月に日本高野連に報告。高野連は今年３月、厳重注意処分を下し、甲子園出場の判断に変更はないとしていた。

さらに番組では「読売新聞」が「１月の暴力行為とは別の件で第三者委員会を設置して調査している」と報道したことを伝えた。これは昨年３月に元部員から監督、コーチ、一部部員による暴力行為を受けたと申告があり、学校側は関係者に事情を聴くなどしたが事案は確認できなかったとしたが、元部員の保護者からの要望に応じ今年６月に第三者委員会を設置して調査していることを番組は報じていた。

暴力問題に揺れるなか広陵は３―１で旭川志峯に勝利した。