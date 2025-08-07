「ドジャース３−４カージナルス」（６日、ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手が「１番・投手兼指名打者」で出場。打者では１点を追う三回に一度は逆転となる３９号２ランを放つなど３打数１安打２打点。投げては４回２安打１失点、無四球８奪三振と好投した。

今季８度目の投打同時出場。大谷は投手として最速１６２・７キロの直球主体の投球。三回に不運な内野安打から足を絡める攻撃で１点を失ったが、その裏の１死二塁の好機で迎えた第２打席で３９号逆転２ランを放って自分を援護するとともに、メジャー通算１０００安打を達成した。

ＭＬＢ１０００安打はイチロー、松井秀喜に次ぐ日本人３人目の偉業。ＭＬＢジャパン公式ＳＮＳやＭＬＢ公式ＳＮＳは「【＃ドジャース】＃大谷翔平 メジャー通算１０００安打達成 二刀流試合で自らを援護する第３９号逆転２ランホームランを放ってこの記録に到達し、＃イチロー氏、＃松井秀喜氏に次ぐ日本人史上３人目の達成者となりました！！おめでとうございます」などと記し祝福。フォロワーからは「ホームランで達成ってすごすぎる！」「素晴らしい、３人目のメジャー通算１０００安打」「ほんとにすごい」「さすがです」「まさに生きる伝説です！」「日本の誇り」などと祝福コメントが寄せられた。