£Í£Ì£Âµå±ãÁª½Ð¤ËÉÔËþÇúÈ¯¡¡¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¼çÎÏ¤¬·ãÅÜ¡ÖÃ±¤Ê¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¡×¡ÖÌîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¤Ò¤ÈÌåÃå¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡££±£µÆü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£±£¶Æü¡Ë¤Ë¥¢¥È¥é¥ó¥¿¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£Í£Ì£Â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°ÅìÃÏ¶è¼ó°Ì¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÌÌ¡¹¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡È¯Ã¼¤Ï¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤Î²øÊª¿·¿Í¥¸¥§¥¤¥³¥Ö¡¦¥ß¥·¥ª¥í¥¦¥¹¥¡¼Åê¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤Îà°ÛÎãÁª½Ðá¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÅÐÈÄ¤¬¤ï¤º¤«£µ»î¹ç¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤Ê¤¬¤é¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼½Ð¾ì¤¬·èÄê¡£¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥±¥Í¥¹Åê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬µÏ¿¤·¤¿¡Ö£±£±»î¹ç¤Çµå±ãÁª½Ð¡×¤È¤¤¤¦ºÇÂ®µÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¡¼¥ºÀª¤À¤Ã¤¿¡£Á°È¾Àï¤Ç£·¾¡¡¢ËÉ¸æÎ¨£±ÅÀÂæ¤ÈÀä¹¥Ä´¤ÎÀèÈ¯¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥¹¥¢¥ì¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¹¡Ë¡¢¤µ¤é¤Ë£·¾¡£²ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£²¡¥£µ£¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥µ¥ó¥Á¥§¥¹Åê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤È¡¢³Î¤«¤ÊÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¼çÎÏÅê¼ê¤¬Áª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÉÔËþ¤¬Ê®½Ð¡£¤·¤«¤âÊä½¼Áª¼ê¤Ë¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥ê¥ê¡¼¥Õ±¦ÏÓ¥¨¥¤¥É¥ê¥¢¥ó¡¦¥â¥ì¥Û¥óÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ÊÆÁ´¹ñ»æ¡Ö£Õ£Ó£Á¥È¥¥¥Ç¥¤¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£±£³Æü¸½ºß¡ÊÆ±£±£´Æü¡Ë¤Çº£µ¨£³£°ËÜÎÝÂÇ¤ò¸Ø¤ë¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¡¼¥Ð¡¼³°Ìî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤¬¡Ö»ÄÇ°¤À¤è¡£¼«Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡£Ãç´Ö¤ÎÃ¯¤«¤¬Áª¤Ð¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡££Í£Ì£Â»Ë¾åºÇÂ¿¥¿¥¤¤È¤Ê¤ë£³ÅÙ¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥È¥ì¥¤¡¦¥¿¡¼¥Ê¡¼ÆâÌî¼ê¡Ê£³£²¡Ë¤â¡Ö¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤¬À®ÀÓ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢£Ó£Î£Ó¤È¥Á¥±¥Ã¥È¤ÎÃ±¤Ê¤ë¿Íµ¤ÅêÉ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¶Ë¤áÉÕ¤¤Ï³°Ìî¼ê¥Ë¥Ã¥¯¡¦¥«¥¹¥Æ¥é¥Î¥¹³°Ìî¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤Î¶¯Îõ¤ÊÈéÆù¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¤â¤¦Ìîµå¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ê¥¨¥ó¥¿¥áÌîµå¥Á¡¼¥à¤Î¡Ëà¥µ¥Ð¥ó¥Ê¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥ºá¤À¤è¡×¤È»Â¤Ã¤Æ¼Î¤Æ¤¿¡£
¡¡²Ú¤ä¤«¤Êº×Åµ¤ÎÎ¢¤Ç¡¢¼ÂÎÏÇÉ¤¿¤Á¤ÎÉÔËþ¤¬¤¯¤¹¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ì¾ÍÀ¤¢¤ëÁª½Ð¤Î¤Ï¤º¤¬¡¢¤½¤ÎÁª¹ÍÊýË¡¤ä²ÝÄø¤ËÈãÈ½¤¬¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Çº£¸åÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤Êµ¤ÇÛ¤À¡£