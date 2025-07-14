¡ÚÂ³Êó¡ÛÂì¤Ä¤Ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï´Ú¹ñ¿Í¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¡Ê19¡Ë¤ÈÈ½ÌÀ¡¡¡íÅìÍÎ¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡í¸¶¿¬¤ÎÂì¡¡ÂçÊ¬
ÂçÊ¬¸©Ë¸åÂçÌî»Ô¤Î¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç13ÆüÌë¡¢ÃËÀ¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âì¤Ä¤Ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï19ºÐ¤Î´Ú¹ñ¿Í¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¿åÆñ»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏË¸åÂçÌî»Ô¤Î¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢13Æü¸á¸å7»þ30Ê¬¤´¤í¡ÖÍ§¿Í¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÍî¤Á¤Æ¸«¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÃËÀ¤È°ì½ï¤ËÂì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤«¤éÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤¬ÁÜº÷¤ò¹Ô¤¤¡¢14Æü¸áÁ°9»þ15Ê¬¤´¤íÂì¤Ä¤Ü¤Ç¿È¸µÉÔÌÀ¤ÎÃËÀ¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢Âì¤Ä¤Ü¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿°äÂÎ¤Ï19ºÐ¤Î´Ú¹ñ¿Í¤ÎÃË»ÒÂç³ØÀ¸ ¥¤ ¥æ¥ó¥µ¥ó¤µ¤ó¤À¤ÈÈ½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¤µ¤ó¤ÏÅö»þÍ§¿Í£³¿Í¤ÇÂì¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¤¤µ¤ó¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸¶¿¬¤ÎÂì¤ÏÉý¤ª¤è¤½120¥áー¥È¥ë¡¢¹â¤µ¤¬¤ª¤è¤½20¥áー¥È¥ë¤¢¤ê¡ÖÅìÍÎ¤Î¥Ê¥¤¥¢¥¬¥é¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¿Íµ¤¤Î´Ñ¸÷¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸¶¿¬¤ÎÂì¤Ç¤Ï2006Ç¯¤ËÍ·Í÷¥Ä¥¢ー¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿½÷ÀµÒ¤¬Âì¤Ä¤Ü¤ËÈô¤Ó¹þ¤ß»àË´¤¹¤ë»ö¸Î¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£