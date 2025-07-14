ÃÍÃÊ¹â¤¤¤±¤É¡Ä¡Ö¥³¥á¡×¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Èµ²±ÎÏÄã²¼¡ª¡©¡¡´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬ÀÝ¼è´«¤á¤ë¡È2¤Ä¤ÎÌîºÚ¡É
¡¡ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬7·î11Æü¡¢6·î30Æü¤«¤é7·î6Æü¤ËÁ´¹ñ¤Î¾®ÇäÅ¹¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¥³¥á5¥¥í¤ÎÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤¬Á´9ÃÏ°è¤Ç3000±ßÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Á´¹ñÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤ÏÁ°½µÈæ157±ß°Â¤Î3534±ß¤Ç¡¢7½µÏ¢Â³¤Ç²¼Íî¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ÃÏ°è¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÁ°¤è¤ê¤â¥³¥á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤òÀÝ¼è¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª´«¤á¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥á¤ò¤¢¤Þ¤ê¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤Î¾¾ÅÄ²ÃÆà¤µ¤ó¤ËÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥³¥á¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤ÏNG
Q.¥³¥á¤ÎÃÍÃÊ¤¬¹â¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥á¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ë¤ª´«¤á¤Î¿©¤ÙÊª¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡ÖÀáÌó¤Î¤¿¤á¤Ë¥³¥á°Ê³°¤Î¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤ª´«¤á¤Ê¤Î¤Ï¤¦¤É¤ó¤ä¤½¤¦¤á¤ó¡¢¥Ñ¥¹¥¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥Ñ¥ó¡¢¿©¥Ñ¥ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ê¤É¤Ç¼ê·Ú¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢ÃÍÃÊ¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢²È·×¤Ë¤âÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¹òÊª¤À¤È¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¿¤À¤·¡¢¥³¥á¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Â¾¤Î°Â¤¤¿©ºà¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡¢²È·×¤ÈÂÎ¤ËÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¿©À¸³è¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¿´³Ý¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
Q.¤Ç¤Ï¡¢¥³¥á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿©¤ÙÊª¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤¿Êý¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£±ÉÍÜ¤Î´ÑÅÀ¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥³¥á¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤ò¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊ¬¡¢Ãº¿å²½Êª¤ÎÀÝ¼èÎÌ¤òÁý¤ä¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ê¤É¤òÁý¤ä¤»¤Ð¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ï¼ÑÊª¤ä¥Ý¥¿¡¼¥¸¥å¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ÏÊ´¿á¤°ò¤ä¤¤ó¤Ô¤é¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍÑÅÓ¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£²Æ¤Î´Ö¤Ï¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Î¤âÎÉ¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ñ¥¹¥¿¤ä¤½¤¦¤á¤ó¤Ê¤É¤ÎÌÍÎà¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ë¤Ï¾Ã²½¤¬Æñ¤·¤¤¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿©¤ÙÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¸¥ã¥¬¥¤¥â¤ä¥«¥Ü¥Á¥ã¤Ê¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¥°¥ë¥Æ¥ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤¹¿´ÇÛ¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤ª´«¤á¤Ç¤¹¤è¡×
Q.¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÂÎ¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Æ¶Á¤¬À¸¤¸¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£Ãí°ÕÅÀ¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾¾ÅÄ¤µ¤ó¡Ö¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢ÀÝ¼è¤¹¤ë¥«¥í¥ê¡¼ÎÌ¤¬Íî¤Á¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÉÔÂ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¶ÚÆù¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¡¢ÂÎ²¹¤äÌÈ±ÖÎÏ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤ê¤·¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¾¤Ë±ÉÍÜ¤¬¹Ô¤ÅÏ¤é¤º¡¢¥Ü¡¼¥Ã¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤äµ²±ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ç¾¤¬¤¤Á¤ó¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤ËÌ¿Îá¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²á¿©¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥³¥á¤Ï¹â¤¤¤«¤é¡Ù¡Ø¥À¥¤¥¨¥Ã¥È¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÍýÍ³¤Ç¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ï´í¸±¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Àè¤Û¤É¤ÎÏÃ¤È½Å¤Ê¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥³¥á¤ò¿©¤Ù¤ë¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°Â¤¤¿©ºà¤òÎÁÍý¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ë¹©É×¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×