3X3WÇÕ½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¤¬ÇòÀ±È¯¿Ê¡Ä¹â¶¶ÉçÍ³»Ò¤¬¥²ー¥à¥Ï¥¤¤Î12ÆÀÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥

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Japan 🇯🇵 start with a WIN! 🤩🙌#3x3WC pic.twitter.com/ZmxpCXvc7S
- 3x3 Basketball | FIBA3x3 (@FIBA3x3) June 24, 2025
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What a start for @JBA3x3Official!
A huge win against the Dutch to kick of their World Cup campaign 🔥🇯🇵#3x3WC pic.twitter.com/y7JSTBWPDV
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