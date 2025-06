スヌーピーが空を舞う！PEANUTS 75周年記念ドローンショーの写真と動画を公開

株式会社ドローンショー・ジャパンは、2025年3月23日(日)から30日(日)までの8日間、大阪市・天満橋「川の駅はちけんや」周辺にて開催。スヌーピーで知られるPEANUTSの日本初のドローンショーとなり、「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」も開催された。「PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS」「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」共催:公益社団法人2025年日本国際博覧会協会イベントは「DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGE IN OSAKA TEMMABASHI」として開催され、全日程合計で延べ5.5万人の来場者を集め、大盛況だった。来場者数は、開催8日間(各日2回公演、中止日含む)の累計来場者数を主催者が計測したもの。●日本初のPEANUTSドローンショーこのイベントは、大阪府ナイトカルチャー発掘・創出補助事業を活用して開催。大阪では初の8日間連続開催(2025年3月時点)となるドローンショーとなり(同社)、日本初のPEANUTSドローンショー「PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS」および「大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー」の2プログラムを、合計16公演(期間中毎夜2公演)実施した。開催期間中、悪天候やシステムトラブルなどにより、一部中止となることもあったが、天満橋エリアには多くの来場者が集まった。特に週末の集客は多く、最後の土日は両日1万人を超える来場があったという。SNS上では「本当にいい思い出になった!大阪に住めて良かったな」「楽しくて気づけば6日連続で行ってました」「スヌーピーのドローンショー見てきた。やっぱり肉眼で見るとめっちゃ感動する」「新しい技術へのワクワクが過ぎるショーでした♪」など、ショーに対する好意的な感想が多数寄せられ、ドローンを用いた新たな夜空のエンターテインメントに対する関心の高さが垣間見えた。同社は「このイベントによって、ドローンショーが地域に新たな人の流れを創出し、賑わいを形成する一助となる可能性が示された」としている。

特別協力 株式会社ソニー・ミュージックソリューションズPEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTSはPeanuts Worldwide LLCと株式会社ソニー・ミュージックソリューションズとの契約に基づいて提供【DRONE SHOW JAPAN PRESENTS STARMIRAGE IN OSAKA TEMMABASHI】:

開催日:

2025年3月23日(日)〜3月30日(日) 各日2公演メイン会場:

川の駅はちけんや及びその周辺(大阪府大阪市中央区北浜東1-2)プログラム:

1. PEANUTS 75周年記念ドローンショー Twinkling love with PEANUTS2. 大阪・関西万博開幕直前スペシャルドローンショー観覧料:

無料主催:

株式会社ドローンショー・ジャパンWEBサイト(日本語版)https://droneshow.co.jp/starmirage_osaka/