¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤Ï½µ£³²ó¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¡Ö¾éÃÌ¤â¸À¤¨¤ë¡×¤ÈÆ±Î½¤â¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡áÊÆÊóÆ»
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤Î±Ñ¸ìÎÏ¤Ë¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤¬¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£»ö¼Â¾å¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÀèÈ¯¿Ø¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤Îà¥³¥ß¥åÎÏá¤âÌÜ¤ò¸«Ä¥¤ë¾åÃ£¤Ö¤ê¤À¤È¤¤¤¦¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Ï£Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢»³ËÜ¤Ï½µ¤Ë£³²ó¤Î±Ñ¸ì¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Î½¤Î¥Æ¥ª¥¹¥«¡¼¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡ÖµîÇ¯¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÌÀ¤é¤«¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ã»¤¤¼ÁÌä¤Ë¤ÏÊÖÅú¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤È¤·¡¢¥¥±¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç£·¿Í¤¯¤é¤¤¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤È¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¿¤±¤É¡¢Èà¤Ï·²¤òÈ´¤¤¤Æ±Ñ¸ì¤Î¼ø¶È¤ËÇ®¿´¤À¡£ÍèÇ¯¤Ë¤Ï¤Û¤ÜÎ®¤Á¤ç¤¦¤ËÏÃ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¤ÎÀè¿Í¤¿¤Á¤â¤Ö¤ÁÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¿¸ÀÍÕ¤ÎÊÉ¡£±Ñ¸ìÎÏ¤¬¤¢¤ì¤Ð¥Á¡¼¥à¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¤Î¤âÁá¤¯¡¢°Õ»×ÁÂÄÌ¤¬¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¶á¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ÇÂ¾¤ÎÁª¼ê¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Î¥Ù¥·¥¢¤Ï¡ÖÈà¤È¤Ê¤éÄ¹¤¯ÏÃ¤»¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤âÉáÄÌ¤ËÏÃ¤»¤ë¤·¡¢±Ñ¸ì¤Î¥¸¥ç¡¼¥¯¤äÈéÆù¤âÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£²¿ÅÙ¤â¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ú¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âî±Û¤·¤¿¥³¥ß¥åÎÏ¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤â£±£±»î¹ç¤Ç£¶¾¡£³ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£¹£·¤ÈÈ´·²¤Î°ÂÄê´¶¤ò¸Ø¤ê¡¢¥µ¥¤¡¦¥ä¥ó¥°¾Þ¸õÊä¤Ë¤âµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££²Ç¯ÌÜ¤Î¿Ê²½¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£