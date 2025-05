スマホやタブレットに直挿しできる5-in-1 マルチUSBハブ / ホームページ作成ソフト「ホームページ・ビルダー23」【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、USB-A×1、USB-C×1、SDカード、microSDカード、3.5mmイヤホンジャックの合計5つを搭載した、ケーブルレスでコンパクトなスマホ・タブレットに直付けできる、USB-C接続の5 in 1 マルチUSBハブ/カードリーダー「400-ADR339GM」を発売した。USB-AとUSB-Cに加え、SD・microSDカードリーダー、さらに3.5mmイヤホンジャックまで搭載。合計5つの機能をコンパクトに詰め込んでおり、データ転送、充電、音声出力など、複数の作業を同時にこなせるマルチUSBハブだ。

株式会社ジャストシステムは、ホームページ作成ソフト「ホームページ・ビルダー23」を、2025年6月27日(金)より発売する。価格は、個人向けが29,700円(税込)、法人向けライセンスはオープン価格。「ホームページ・ビルダー23」は、「ホームページ・ビルダーSP」と「ホームページ・ビルダー クラシック」を搭載し、初心者からプロフェッショナルまで幅広いニーズに応えるホームページ作成環境を提供する。HTMLやCSSの知識がなくてもパーツをドラッグ&ドロップするだけで簡単に作成できる「ホームページ・ビルダーSP」と、細部にこだわりHTMLやCSSを直接編集できる「ホームページ・ビルダー クラシック」により、トレンドをとらえたホームページをスピーディーに作成できる。■タブレットを充電しながら有線イヤホンとUSB機器が使えるUSB Type-Cハブサンワサプライ株式会社は、Type-Cポート1つをUSB A/Cポートとイヤホンジャックに拡張できるマルチアダプタ「USB-5TCPA23W」を発売する。本製品では、有線イヤホンの使用とキーボードやマウスの接続を同時に実現する。一般的にType-Cポートは電力供給(PD)のみを提供することが多いが、このポートはPDに加えてデータ通信も可能だ。そのため、授業でのiPad利用や高品質な音楽鑑賞など、幅広い用途に対応できる。また、ドライバー不要で簡単にセットアップできるため、あらゆるシーンで便利に利用できる。■どうすれば高く売れるのか!セッション「M&A戦略による企業成長と競争優位の確立〜成功するM&Aのプロセスと実践的ケーススタディ〜」を開催「琉球ASTEEDA Executive Salon by ミキワメ 2025 in HOKKAIDO」は、2025年6月19日(木)〜20日(金)に開催される、日本最大級のビジネスリーダーのための"明⽇への希望"となる交流と学びの祭典だ。セッション「イノベーションと顧客価値の創造〜テクノロジーを活用した新たなサービスの展開〜」は、6月19日(木)16時45分から会場A-1で開催される。本セッションでは、M&Aが企業成長に与える影響とその戦略的な役割について深く掘り下げる。特に、M&Aのプロセスにおける重要なステップや、成功のポイントを解説し、実際の事例を通じて学ぶ。■ケースを付けたままでも置ける!2関節で角度を自由に調整できる、折りたたみモバイルアルミスタンドサンワサプライ株式会社は、スタイリッシュで実用性に優れたアルミ製スマートフォン・タブレットスタンド「PDA-STN〇GYシリーズ」を発売した。2つのヒンジで自由自在に角度調整することができる。また、折りたたみ可能で持ち運びにも便利だ。アルマイト処理されたアルミ製の上質な質感で様々なデバイスにマッチする。2つのヒンジを搭載しているので見やすい角度に調整できる。動画視聴や資料確認など、集中したい場面でもストレスを感じさせない。バッグに入れてもかさばらず、場所を問わずどこでも使えて便利だ。