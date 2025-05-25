ベルガロッソいわみvs北九州 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](出雲浜山)
※13:00開始
主審:佐藤浩太
副審:花川雄一、森数真治
<出場メンバー>
[ベルガロッソいわみ]
先発
GK 21 吉永縁心
DF 2 脇本晃成
DF 5 伊藤太陽
DF 28 西尾響
MF 7 白山玄貴
MF 8 橋本峻輝
MF 11 澤島輝
MF 27 澤田理玖
FW 9 伊能玲生
FW 14 原田烈志
FW 23 官澤琉汰
控え
GK 1 横井健太
GK 31 池藤聖仁
DF 15 長谷川翔平
DF 3 辻川裕介
MF 10 水津颯太
MF 17 桃井紳伍
MF 6 林莞大
FW 13 中田樹音
FW 22 内山弦太
監督
岸本弘樹
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
MF 14 井澤春輝
MF 24 吉長真優
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 4 長谷川光基
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
MF 7 平原隆暉
FW 29 高昇辰
FW 9 河辺駿太郎
監督
増本浩平
※13:00開始
主審:佐藤浩太
副審:花川雄一、森数真治
<出場メンバー>
[ベルガロッソいわみ]
先発
GK 21 吉永縁心
DF 2 脇本晃成
DF 5 伊藤太陽
DF 28 西尾響
MF 7 白山玄貴
MF 8 橋本峻輝
MF 11 澤島輝
MF 27 澤田理玖
FW 9 伊能玲生
FW 14 原田烈志
FW 23 官澤琉汰
控え
GK 1 横井健太
GK 31 池藤聖仁
DF 15 長谷川翔平
DF 3 辻川裕介
MF 10 水津颯太
MF 6 林莞大
FW 13 中田樹音
FW 22 内山弦太
監督
岸本弘樹
[ギラヴァンツ北九州]
先発
GK 1 伊藤剛
DF 13 東廉太
DF 23 坂本翔
DF 28 木實快斗
DF 44 辻岡佑真
MF 14 井澤春輝
MF 24 吉長真優
MF 25 坪郷来紀
MF 34 高吉正真
MF 99 樺山諒乃介
FW 18 渡邉颯太
控え
GK 41 杉本光希
DF 22 山脇樺織
DF 4 長谷川光基
MF 17 岡野凜平
MF 32 高柳郁弥
MF 7 平原隆暉
FW 29 高昇辰
FW 9 河辺駿太郎
監督
増本浩平