[4.20 J3第10節](ヤジン)

※14:00開始

主審:宗像瞭

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 31 高麗稜太

DF 3 永野修都

DF 4 二階堂正哉

DF 6 温井駿斗

MF 7 小澤秀充

MF 14 普光院誠

MF 16 丸山壮大

MF 21 河村匠

MF 42 金浦真樹

FW 19 三木直土

FW 22 吉田伊吹

控え

GK 39 櫻庭立樹

DF 8 田中恵太

DF 55 大嶋春樹

MF 2 藤田一途

MF 11 東條敦輝

MF 13 清水祐輔

FW 9 棚田遼

FW 10 富樫佑太

FW 18 半田航也

監督

林健太郎

[鹿児島ユナイテッドFC]

先発

GK 16 山内康太

DF 3 杉井颯

DF 7 千布一輝

DF 29 岡崎慎

DF 44 青木義孝

MF 6 渡邉英祐

MF 11 福田望久斗

MF 14 吉尾虹樹

MF 27 山口卓己

FW 9 アンジェロッティ

FW 18 河村慶人

控え

GK 1 藤嶋栄介

MF 8 藤村慶太

MF 15 井堀二昭

MF 19 稲葉修土

MF 73 田中稔也

FW 10 武星弥

FW 36 米澤令衣

FW 92 ンドカ・チャールス

監督

相馬直樹