鳥取vs鹿児島 スタメン発表
[4.20 J3第10節](ヤジン)
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 11 東條敦輝
MF 13 清水祐輔
FW 9 棚田遼
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 29 岡崎慎
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
MF 8 藤村慶太
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 73 田中稔也
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹
※14:00開始
主審:宗像瞭
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 31 高麗稜太
DF 3 永野修都
DF 4 二階堂正哉
DF 6 温井駿斗
MF 7 小澤秀充
MF 14 普光院誠
MF 16 丸山壮大
MF 21 河村匠
MF 42 金浦真樹
FW 19 三木直土
FW 22 吉田伊吹
控え
GK 39 櫻庭立樹
DF 8 田中恵太
DF 55 大嶋春樹
MF 2 藤田一途
MF 11 東條敦輝
MF 13 清水祐輔
FW 10 富樫佑太
FW 18 半田航也
監督
林健太郎
[鹿児島ユナイテッドFC]
先発
GK 16 山内康太
DF 3 杉井颯
DF 7 千布一輝
DF 29 岡崎慎
DF 44 青木義孝
MF 6 渡邉英祐
MF 11 福田望久斗
MF 14 吉尾虹樹
MF 27 山口卓己
FW 9 アンジェロッティ
FW 18 河村慶人
控え
GK 1 藤嶋栄介
MF 8 藤村慶太
MF 15 井堀二昭
MF 19 稲葉修土
MF 73 田中稔也
FW 10 武星弥
FW 36 米澤令衣
FW 92 ンドカ・チャールス
監督
相馬直樹