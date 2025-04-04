¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×Âè70ÏÃ¡Ö·»¤È¤Ç¤â¡×¤¬WEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤Ë¤Æ¸ø³«¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡ÛÂè30ÏÃ¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ì´íµ¡¡×¤âÌµÎÁ¸ø³«³«»Ï
¡Ú³ÈÂç²èÁü¤Ø¡Û
¡¡ÃÝ½ñË¼¤Ï4·î4Æü¡¢¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È»á¤Ë¤è¤ë¥Þ¥ó¥¬¡Ö¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡×¤ÎÂè70ÏÃ¡Ö·»¤È¤Ç¤â¡×¤òWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤Ë¤Æ¸ø³«¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Âè30ÏÃ¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ì´íµ¡¡×¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤â³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè70ÏÃ¤Ç¤Ïµß½Ð¤µ¤ì¤¿¥Ê¥Ê¥Á¤Î¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤Ê¤¦¡£¸½ºßWEB¥³¥ß¥Ã¥¯¥¬¥ó¥Þ¤Ç¤Ï¡¢Âè30ÏÃ¤Ë²Ã¤¨¡¢Âè69ÏÃ¡Ö±²ÃæÌñ¾ì¡Ê¸åÊÔ¡Ë¡×¤â¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚºÇ¿·ÏÃ¡Û
Âè70ÏÃ¡Ö·»¤È¤Ç¤â¡×¤Î¥Úー¥¸
Âè69ÏÃ¡Ö±²ÃæÌñ¾ì¡×¸åÊÔ¤Î¥Úー¥¸
Âè30ÏÃ¡Ö»×¤¤¤¬¤±¤Ì´íµ¡¡×¤Î¥Úー¥¸¡Ú¥á¥¤¥É¥¤¥ó¥¢¥Ó¥¹¡Û
¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃµº÷¤µ¤ì¤Ä¤¯¤·¤¿À¤³¦¤Ë¡¢Í£°ì»Ä¤µ¤ì¤¿Èë¶¤ÎÂç·ê¡Ø¥¢¥Ó¥¹¡Ù¡£¤É¤³¤Þ¤ÇÂ³¤¯¤È¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¿¼¤¯µðÂç¤Ê¤½¤Î½Ä·ê¤Ë¤Ï¡¢´ñÌ¯´ñ²ø¤ÊÀ¸Êª¤¿¤Á¤¬À¸Â©¤·¡¢º£¤Î¿ÍÎà¤Ç¤Ïºî¤ê¤¨¤Ê¤¤µ®½Å¤Ê°äÊª¤¬Ì²¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¢¥Ó¥¹¡×¤ÎÉÔ²Ä»×µÄ¤ËËþ¤Á¤¿»Ñ¤Ï¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¡¢ËÁ¸±¤Ø¤È¶î¤êÎ©¤Æ¤¿¡£¤½¤¦¤·¤Æ´öÅÙ¤âÂç·ê¤ËÄ©Àï¤¹¤ëËÁ¸±¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¼¡Âè¤Ë¡ØÃµ·¢²È¡Ù¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¥¢¥Ó¥¹¤Î±ï¤ËÃÛ¤«¤ì¤¿³¹¡Ø¥ªー¥¹¡Ù¤ËÊë¤é¤¹¸É»ù¤Î¥ê¥³¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«Êì¤Î¤è¤¦¤Ê°ÎÂç¤ÊÃµ·¢²È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥Ó¥¹¤ÎÆæ¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢¥ê¥³¤Ï¥¢¥Ó¥¹¤òÃµ·¢Ãæ¤Ë¡¢¾¯Ç¯¤Î»Ñ¤ò¤·¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤ò½¦¤¤¡Ä¡Ä¡©
(C)¤Ä¤¯¤·¤¢¤¤Ò¤È/ÃÝ½ñË¼