¡ÚAmazon¡ÛJackery¤Î¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»¤¬ºÇÂç45¡ó¥ª¥Õ¤Ë

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Jackery Solar Generator 1000 New 1070Wh ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 100W ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë 1Ëç 2ÅÀ¥»¥Ã¥È ¶È³¦¥È¥Ã¥×¤Î·Ú¤µ¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥Ü¥Ç¥£ 60Ê¬¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ ¥ê¥ó»ÀÅ´ Ä¹¼÷Ì¿ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Äê³Ê½ÐÎÏ1500W ½Ö´ÖºÇÂç3000W ²ÈÄíÍÑ ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ ËÉºÒ UPSµ¡Ç½ ¥¢¥×¥ê±ó³ÖÁàºî ½ãÀµ¸¹ÇÈ AC100V 50Hz/60HzÂÐ±þ [·¿ÈÖ:JE-1000D]
174,600±ß ¢ª 96,030±ß¡Ê45%¥ª¥Õ¡Ë
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Jackery Solar Generator 400 ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë ¥»¥Ã¥È SolarSaga 100 ¥¥ã¥ó¥× ¼ÖÃæÇñ ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ËÉºÒ¥°¥Ã¥º ÄäÅÅ ¶ÛµÞÅÅ¸» 60HzÂÐ±þ ÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÅëºÜ ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ë 100W ¥¸¥ã¥¯¥ê
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Jackery Solar Generator 3000 New 3072Wh ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 200W ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ë 1Ëç 2ÅÀ¥»¥Ã¥È ¥½¡¼¥é¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼ 2.5»þ´ÖËþ½¼ÅÅ ¥ê¥ó»ÀÅ´ 10Ç¯Ä¹¼÷Ì¿ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ Äê³Ê½ÐÎÏ3000W ½Ö´ÖºÇÂç6000W ²ÈÄíÍÑ ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ ËÉºÒ ¼ÖÃæÇñ UPSµ¡Ç½ ¥¢¥×¥ê±ó³ÖÁàºî ½ãÀµ¸¹ÇÈ AC100V 50Hz/60HzÂÐ±þ
416,800±ß ¢ª 250,080±ß¡Ê40%¥ª¥Õ¡Ë
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Jackery ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 240 New 256Wh ¥ê¥ó»ÀÅ´ Ä¹¼÷Ì¿ Äê³Ê½ÐÎÏ300W ½Ö´ÖºÇÂç600W 60Ê¬µÞÂ®½¼ÅÅ ¥¹¥Þ¥Û ¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È½¼ÅÅÍÑ ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È UPSµ¡Ç½ ¥¢¥×¥ê±ó³ÖÁàºî ½ãÀµ¸¹ÇÈ AC100V 50Hz/60Hz ¼ÖÃæÇñ ÄäÅÅÂÐºö ËÉºÒÂÐºö ¥¸¥ã¥¯¥ê [·¿ÈÖ:JE-240A]
32,800±ß ¢ª 26,240±ß¡Ê20%¥ª¥Õ¡Ë
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Jackery Explorer 100 Plus ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 31000mAh ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ 99.2Wh/128W Èô¹Ôµ¡¤Ë»ý¤Á¹þ¤ß¤¬²ÄÇ½ ¥ê¥ó»ÀÅ´ ¾®·¿ 1.8»þ´Ö¤Ç¥Õ¥ë½¼ÅÅ USB½ÐÎÏ ²ÈÄíÍÑ ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ÍÑ
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Jackery SolarSaga 5M±äÄ¹¥±¡¼¥Ö¥ë ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ëÀÜÂ³ÍÑ ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ëÁ´¥·¥ê¡¼¥ºÀìÍÑ¡Ê¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸»2000/1500/1000/708/700/400/240 SolarSaga 60/80/100/200¡ËºÒ³²ÂÐºö ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ¥¥ã¥ó¥× ½¼ÅÅ ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ÃßÅÅ Èó¾ïÍÑ ºÒ³²ÍÑ
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Anker Solix C300 Portable Power Station ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 288Wh ¾®·¿·ÚÎÌ 1.1»þ´ÖËþ½¼ÅÅ ¹â½ÐÎÏAC(Äê³Ê300W / ½Ö´ÖºÇÂç600W / SurgePad 500W, 3¥Ý¡¼¥È) ¥¹¥È¥é¥Ã¥×ÉÕÂ° ¥¢¥×¥ê±ó³ÖÁàºî ¥ê¥ó»ÀÅ´ ÃßÅÅÃÓ ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ ¥½¡¼¥é¡¼¥Ñ¥Í¥ëÂÐ±þ ¥¥ã¥ó¥× ¥¢¥¦¥È¥É¥¢ ¼ÖÃæÇñ ÄäÅÅÂÐºö ËÉºÒ (¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
34,990±ß ¢ª 24,990±ß¡Ê29%¥ª¥Õ¡Ë
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Anker Solix C1000 Portable Power Station ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ëÅÅ¸» 1056Wh À¤³¦ºÇÂ®¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ ¹â½ÐÎÏAC(Äê³Ê1500W / ½Ö´ÖºÇÂç2000W / SurgePad 2000W, 6¥Ý¡¼¥È) Ä¹¼÷Ì¿10Ç¯ ¥ê¥ó»ÀÅ´ ¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈÀß·× ³ÈÄ¥¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÂÐ±þ(ÊÌÇä¤ê) ¥Ñ¥¹¥¹¥ë¡¼µ¡Ç½ ¥¢¥×¥ê±ó³ÖÁàºî ËÉºÒ°ÂÁ´¶¨²ñ¿ä¾© (¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼)
119,900±ß ¢ª 77,900±ß¡Ê35%¥ª¥Õ¡Ë
¡Ê²Á³Ê¡¦ºß¸Ë¾õ¶·¤Ïµ»ö¸ø³«»þÅÀ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡Ë
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