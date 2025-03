この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

脳科学者の茂木健一郎氏が、動画「地獄から来た評論家、爾後久蔵が迫る、アカデミー賞受賞の長編ドキュメンタリー、No Other Landはすばらしい!!! だが・・・」を通じてアカデミー賞を受賞したドキュメンタリー『No Other Land』について語った。茂木氏が演じる爾後久蔵氏は動画内で、同作品が「パレスチナとイスラエルの現実を忠実に描いた素晴らしいドキュメンタリー」と称賛しつつ、ドキュメンタリー制作における日本と海外のアプローチの違いについて鋭く指摘しました。



爾後氏は、ドキュメンタリー内のイスラエル兵士や入植者などが「許諾なしに撮影されていること」に問題意識を持ち、日本では考えられないことであると述べました。「日本のドキュメンタリー文化は細かく、その画面に登場する全ての人物や場所の許諾を取ることが当たり前である」との意見を示し、No Other Landの制作ステップがこの基準を満たしていないことを批判しました。さらに、「羊や鶏はもちろん、石や空、土にすら許諾が必要」と冗談めかして日本の許可基準の細かさを強調しました。



動画の最後で爾後氏は、「No Other Landは本当に素晴らしい作品だが、日本のドキュメンタリーの常識からすると、許諾に関する問題を抱えている」と、観る側の意識が求められる非常に考えさせられる作品であると結びました。