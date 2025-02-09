¡Ö¤¯¤é¤²¡×ÅÏÊÕæÆÂÀ¤¬·ëº§È¯É½¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª·ëº§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤é¤²¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¡Ê36¡Ë¤¬9Æü¡¢¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¡Ö·ëº§¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª·ëº§¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¤³¤ì¤«¤é¤âÌ¡ºÍ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡ÅÏÊÕ¤Ï¡¢ÁêÊý¤Î¿ù¾º¤È¤È¤â¤ËNSCÅìµþ¹»17´ü½Ð¿È¤Ç¡¢18Ç¯1·î1Æü¤Ë¥³¥ó¥Ó·ëÀ®¡£M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2023¤Ç¤Ï·è¾¡¿Ê½Ð¤â10°Ì¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤Î¡ÖSnow Man¡×¤ÎÅÏÊÕæÆÂÀ¤â¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÅÏÊÕæÆÂÀ»°·»Äï¤ÎÄ¹ÃËÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡¡¸æ½ËÊ¡Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡¤È¤Æ¤â¤á¤Ç¤¿¤¤¡×¡ÖSnow Man ÅÏÊÕæÆÂÀÃ´¤Î³§¤µ¤ó¡ª¤â¤·ÅÏÊÕæÆÂÀ ·ëº§¤¬¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î ¤¯¤é¤² ÅÏÊÕæÆÂÀ¤µ¤ó¤Ê¤Î¤Ç°Â¿´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£