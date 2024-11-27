µ­»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¤Î·ÇºÜÉÊ¼Á¤Ë¤ª¤±¤ëÆ©ÌÀÀ­¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹JICDAQ¤¬Ç§¾Ú»ö¶È¼Ô¿ôÁý²Ã¤È¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¤Ç¤ÎÀ®²Ì¤òÊó¹ð¡£¼«¸ÊÀë¸ÀÀ©ÅÙÇÑ»ß¤òÈ¯É½¤·¡¢Æ©ÌÀÀ­³ÎÊÝ¤ò¤µ¤é¤Ë¿ä¿Ê¤¹¤ë¡£¹­¹ð¼ç¤ÎÌµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯Ç§ÃÎÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£¤·¤«¤·¡¢Ì¤ÂÐºö¤ÎÍ×°ø¤È¤·¤ÆÃÎ¼±ÉÔÂ­¤¬¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·¼ÌØ³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢²ÝÂêÇ§¼±¤ò¹­¤á¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏÃÏÊý¹­¹ð¼ç¤Ø¤ÎÇ§¾ÚÉáµÚ¤ä¡¢Ç§¾Ú»ö¶È¼Ô¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤¹»Üºö¤â³È½¼¤¹¤ë¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¶È³¦¤Î·òÁ´²½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢´Ú¹ñKOBACO¤È¤âÏ¢·È¤¹¤ë¡£
¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¤ÎÆ©ÌÀÀ­¤È·ÇºÜÉÊ¼Á¸þ¾å¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ðÉÊ¼ÁÇ§¾Úµ¡¹½¡ÊJICDAQ¡Ë¤Ï11·î25Æü¡¢2024Ç¯¤Î³èÆ°¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡ÖJICDAQ ANNUAL REPORT 2024¡×¤òÅÔÆâ¤Ç³«¤­¡¢¶È³¦¤Î·òÁ´²½¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ðÉÊ¼Á¸þ¾å¤Ë´Ø¤¹¤ë³èÆ°Êó¹ð¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂåÉ½Íý»ö¤òÌ³¤á¤ëÃæÅçÁï»á¤¬¡¢JICDAQ¤Î¸½¾õ¤Èº£¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Þ¤È¤á¤¿Ç¯¼¡Êó¹ð¤ò¹Ô¤¤¡¢Ç§¾Ú»ö¶È¼Ô¿ô¤ÎÁý²Ã¤ä¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¤Ç¤ÎÀ®²Ì¡¢¹­¹ð¼ç¤Î°Õ¼±²þ³×¤Î¿ÊÅ¸¤È¤¤¤Ã¤¿À®²Ì¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£JICDAQ¤Î¸¡¾Ú¡¦³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë´Ø¤¹¤ëÊÑ¹¹ÅÀ¤È¤·¤Æ¡¢¼«¸ÊÀë¸ÀÀ©ÅÙ¤ÎÇÑ»ß¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£½¾Íè°Ê¾å¤ËÆ©ÌÀÀ­¤È¿®ÍêÀ­¤òÄÉµá¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢º£¸å¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢Ç§¾ÚÀ©ÅÙ¤ÎÀºÅÙ¸þ¾å¤ä¹­¹ð¼ç¤Ø¤Î·¼ÌØ³èÆ°¤Î³ÈÂç¡¢ÃÏÊý¤Î´ë¶È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ê¤É¡¢JICDAQ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·òÁ´²½¤Ë¸þ¤±¤¿Êý¸þÀ­¤â¼¨¤·¤¿¡£

¹­¹ð¹ØÆþ¼Ô¤ÎÇ§¾Ú¤ÏÁ´ÂÎ¤Î56¡ó¤Ë

ÃæÅç»á¤Ï¡¢2021Ç¯¤Î3·î¤ÎJICDAQÀßÎ©¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤òÀâÌÀ¤·¡¢Ç§¾Ú»ö¶Èµ¬ÌÏ¤¬Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¡£ÅÐÏ¿¤ª¤è¤ÓÇ§¾Ú»ö¶È¼Ô¿ô¤â½çÄ´¤ËÁý²Ã¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤Ë¹­¹ð¹ØÆþ¼Ô¡Ê¹­¹ð²ñ¼Ò¡¢¹­¹ð¼ç¡Ë¤«¤é¤Î¿½¤·¹þ¤ß¤¬Á´ÂÎ¤Î56¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Âè»°¼ÔÇ§¾Ú¤Î³ä¹ç¤¬82%¤ËÃ£¤·¡¢Á°Ç¯¡Ê80¡ó¡Ë¤è¤êÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤ï¤«¤Ã¤¿¡£

¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¤ÇÀ®²Ì

2024Ç¯ÅÙ¤Ï¡¢¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÀ®²Ì¤ò¤¢¤²¤¿¡£¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÂÐºö¸ú²Ì¤òÂ¬¤ë¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°Ä´ºº¤ò¥¢¥É¥Ù¥ê¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó»ö¶È¼Ô4¼Ò¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥É¤Ë´Ø¤·¤ÆJICDAQÇ§¾Ú»ö¶È¼Ô¤òÁª¤ó¤À¾ì¹ç¡¢JICDAQ¾¦Î®¤Î¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¢¥É¥Õ¥é¥¦¥ÉÈ¯À¸Î¨¤Ï0.2%¤«¤é3%¤È¡¢³Æ¥¢¥É¥Ù¥ê¥Õ¥£¥±¡¼¥·¥ç¥ó´ë¶È¤¬¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¶È³¦¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¡Ê3¡ó¼å¡Á8.4¡ó¡Ë¤ò²¼²ó¤ë¿å½à¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤¿¡£ÃæÅç»á¤Ï¡¢¡ÖJICDAQÇ§¾Ú»ö¶È¼Ô¤òÁªÂò¤¹¤ë²ÁÃÍ¤¬¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¥Ç¡¼¥¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£*¹­¹ð²ñ¼Ò¤«¤éÇÞÂÎ¼Ò¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë2¼Ò°Ê¾å¤ÎJICDAQÇ§¾Ú»ö¶È¼Ô¤¬Æþ¤Ã¤¿¾¦Î®

¹­¹ð¼ç¤Î°Õ¼±²þ³×¤È²ÝÂê

¹­¹ð¼ç¤ä¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î°Õ¼±²þ³×¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢ÆÃ¤Ë¡¢Ìµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤È¥Ö¥é¥ó¥É¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¤Ë¤ª¤±¤ë2Ê¬Ìî¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÇ§¼±¤¬Âç¤­¤¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð²ÝÂêÄ´ºº**¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ìµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶È¼ï¤ÇÌó7³ä°Ê¾å¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤ÎÇ§ÃÎÎ¨¤ÏÌó8³ä°Ê¾å¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢2Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÂÐºöÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÁ´ÂÎÅª¤Ë¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂÐºöÎ¨¤Ï5¡Á9³äÄøÅÙ¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¤ÎÂÐºöÎ¨¤Ï6³ä¸åÈ¾¡Á9³äÄøÅÙ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£ÃæÅç»á¤Ï¤³¤¦¤·¤¿·ë²Ì¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²ÝÂê°Õ¼±¤¬Á´ÂÎÅª¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢²ÝÂê¤ÎÇ§ÃÎ¤äÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤à´ë¶È¤¬Áý²Ã¤·¤¿¡£¤Þ¤¿JICDAQ¤ÎÇ§¾Ú³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤¿¶È³¦·òÁ´²½¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£**Ä´ººÂÐ¾Ý¡§Á´ÆüËÜ¹­¹ðÏ¢ÌÁ²ÃÌÁ¼Ò¡Ê¹­¹ð¼ç¡¢¹­¹ð²ñ¼Ò¡¢ÇÞÂÎ¼Ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¹­¹ð´ØÏ¢»ö¶È¼Ô¡Ë¡¢ÆüËÜ¥¢¥É¥Ð¥¿¥¤¥¶¡¼¥º¶¨²ñ¡ÊJAA¡Ë¡¢ÆüËÜ¹­¹ð¶È¶¨²ñ¡ÊJAAA¡Ë¡¢ÆüËÜ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¹­¹ð¶¨²ñ¡ÊJIAA¡Ë²ÃÌÁ¼Ò¡¿Ä´ºº¥µ¥ó¥×¥ë¿ô¡§309¡ÊÁ°Ç¯345¡Ë¡¿Ä´ºº»þ´ü¡§2024Ç¯6·î17Æü¡Á7·î22Æü

¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð²ÝÂê¤ÎÂÐºö¾õ¶·

¹­¹ð¼ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÊÌ¶È¼ï¤ËÈæ¤Ù¤Æ2Ê¬Ìî¤Ø¤ÎÇ§ÃÎ¡¦ÂÐºöÎ¨¤¬Äã¤¤·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤¬¡¢Ìµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤Î¾ÜºÙÇ§ÃÎÎ¨¡Ê¥ï¡¼¥É¤âÆâÍÆ¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¤ÏºòÇ¯¤Î26.9¡ó¤«¤é36.7¡ó¤Ø¤ÈÂç¤­¤¯¿­Ä¹¡£Ìµ¸ú¥È¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÎÂÐºöÎ¨¤âºòÇ¯¤Î21.5¡ó¤«¤é25.6¡ó¤Ø¤È¾å¾º¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¤Î²ÝÂê¤Ø¤ÎÌ¤ÂÐºö¤ÎÍýÍ³¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤¦¼è¤êÁÈ¤á¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¡Ö²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿²óÅú¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢²ÝÂê¤Ø¤ÎÃÎ¼±ÉÔÂ­¤¬µ¯°ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£ÃæÅç»á¤Ï¡¢¡Ö²æ¡¹¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¡¢¹­¹ð¼ç¤òÃæ¿´¤Ë¶¯¤¯ÁÊµá¤·¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢JICDAQ¤Ø¤ÎÅÐÏ¿¤â¤·¤¯¤ÏÇ§¾Ú¼èÆÀ¸å¡¢´üÂÔ¤·¤¿ÊÑ²½¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÁ´ÂÎ¤ÇÌó4³ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç§¾Ú¼èÆÀ»ö¶È¼Ô¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¸¡¾Ú¤òÄÌ¤·¤Æ¼ÒÆâ¤Î´ÉÍýÂÎÀ©¤¬À°È÷¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¹¤ë²óÅú¤¬¤â¤Ã¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£

¼«¸ÊÀë¸ÀÀ©ÅÙ¤òÇÑ»ß¡¡Æ©ÌÀÀ­¤òÄÉµá¤¹¤ë

º£²ó¤ÎÊó¹ð¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤­È¯É½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢JICDAQÇ§¾Ú¤Î¸¡¾Ú¡¦³ÎÇ§ÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö¼«¸ÊÀë¸ÀÀ©ÅÙ¡×¤ÎÇÑ»ß¤ò·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤À¡£¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢¼«¸ÊÀë¸À¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ò¤â¤È¤Ë³ÎÇ§¤ò·Ð¤ÆÇ§¾Ú¤ò¹Ô¤¦¤â¤Î¤À¤¬¡¢¡Ö¼«¸ÊÀë¸À¤Ë¤è¤ë¸¡¾Ú¤ÎÆâÍÆ¤ÈJICDAQ¤Îµá¤á¤ëÇ§¾Ú¿å½à¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë°ìÉôÐªÎ¥¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡×¡ÊÃæÅç»á¡Ë¤³¤È¤¬ÇÑ»ß¤ÎÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£º£¸å¤ÏÂè»°¼Ôµ¡´Ø¡ÊÆüËÜABC¶¨²ñ¡¢³¤³°Ç§¾Úµ¡´ØTAG¡Ë¤Ë¤è¤êÃ´ÊÝ¤µ¤ì¤¿¸¡¾Ú¤ËÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ç§¾Ú¤ÎÆ©ÌÀÀ­¤È¿®ÍêÀ­¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢2025Ç¯1·î¤«¤é¼«¸ÊÀë¸À¤Î¿·µ¬¼õÉÕ¤òÄä»ß¤·¡¢2026Ç¯1·î¤«¤é¤Ï¹¹¿·¼õÉÕ¤âÄä»ß¡£2026Ç¯Ëö¤ò¤â¤Ã¤Æ´°Á´¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢´ûÂ¸¤Î¼«¸ÊÀë¸À¤Ë¤è¤ëÇ§¾Ú¼èÆÀ»ö¶È¼Ô¤Ë¤Ï2025Ç¯ÅÙÃæ¤Î¹¹¿·¤¬²ÄÇ½¤Ê·Ð²áÁ¼ÃÖ¤òÀß¤±¤ë¤È¤¤¤¦¡£

JICDAQ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð»Ô¾ì

ÃæÅç»á¤Ï¡¢JICDAQ¤Îº£¸å¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ç§¾Ú»ö¶È¼Ô¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¿¥¹¸þ¾å¤ÈËþÂ­ÅÙ¸þ¾å¤Ë¸þ¤±¤¿¾ðÊóÈ¯¿®µ¡Ç½¤Î³«È¯¡¢JAA¤ª¤è¤ÓJAA»±²¼¤ÎDMI¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¸¦µæµ¡¹½¡Ë¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó³èÆ°¡¢ÃÏÊý¤Î¹­¹ð²ñ¼Ò¤Ø¤ÎÇ§¾Ú¡¢¹­¹ð¼ç¤ä¼«¼£ÂÎ¤Ë¸þ¤±¤¿ÅÐÏ¿ÉáµÚ³èÆ°¤ò¶¯²½¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢JICDAQ¤¬ÌÜ»Ø¤¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð»Ô¾ì¤È¤·¤Æ¡¢­¡¹­¹ð¼ç¤¬JICDAQÇ§¾Ú»ö¶È¼Ô¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¤³¤È¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢­¢»ö¶È¼Ô¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¤Î·ÇºÜÉÊ¼Á¤¬¸þ¾å¤·¡¢­£¹­¹ð¼ç¤¬°Â¿´¤·¤Æ¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¤Î¼è°ú¤¬¤Ç¤­¡¢Ç§¾Ú»ö¶È¼Ô¤Ë¹­¹ðÈ¯Ãí¤¬¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡¢»ö¶ÈÈ¯Å¸¤Ë·Ò¤¬¤ëÀ¤³¦¤òºî¤ê¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¶È³¦Á´ÂÎ¤Î·òÁ´²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦¡£

´Ú¹ñKOBACO¤È¶¨ÎÏ¡¡¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê³èÆ°¤â

¹ñºÝÅª¤ÊÏ¢·È¤â¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢11·î22Æü¤Ë¤Ï¡¢´Ú¹ñ½é¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥ì¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë´Ú¹ñÊüÁ÷¹­¹ð¿¶¶½¸ø¼Ò¡ÊKOBACO¡Ë¤È³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Î¾¹ñ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¹­¹ð¶È³¦¤Î·òÁ´²½¤Ë¸þ¤±¤Æ¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤Ç¡¢¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ê¤É¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë°Õ¸«¸ò´¹¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Í½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£Ê¸¡¿¸ÍÅÄÈþ»Ò