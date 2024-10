º£Ç¯¤Î¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¤Ï¡¢½ÂÃ«¤«¤éÂæ¾ì¤Ø¡Ú¥¤¥Þ¡¼¥·¥Ö¡¦¥Õ¥©¡¼¥ÈÅìµþ¡Û/ Ginza Sony Park¡Ê¹©»öÃæ¡Ë¡ß YOASOBI¡Ú¤Þ¤È¤áµ­»ö¡Û

株式会社刀の子会社である刀イマーシブ合同会社は、みんなでつくる「新たなハロウィンの聖地」を目指し、かつての聖地・渋谷や新宿、台場のイマーシブ・フォート東京でハロウィン・イベントを複数開催し、ハロウィン・ムードを盛り立てる。10月18日(金)は、イマーシブ・フォート東京で開催中のハロウィン・イベント「#イマハロ(イマーシブ・フォート・ザ・ハロウィン)」の人気アトラクション「ハロウィン・パニックナイト」の特別イベントをSHIBUYA109、イマーシブ・フォート東京、WARP SHINJUKU(ワープ新宿)の3拠点で開催する。また、人気動画クリエイター“はじめしゃちょー”が参加する「「#イマハロナイトwithはじめしゃちょー」の実施が10月26日(土)に決定し、ハロウィン本番に向けてさらに盛り上げる。

Ginza Sony Park(銀座ソニーパーク)は、8月に竣工し、現在グランドオープン前の工事中だ。そのGinza Sony Park にYOASOBIがいち早く着目。大胆な吹き抜け空間のある低層のコンクリート建築に着想を得たプログラム「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL(バイ&ナル)」を期間限定で開催する。工事中のGinza Sony Park の一部を開放し、YOASOBIとともに行う特別な写真展。会期は2024年10月5日(土)〜14日(月・祝)まで、入場は事前申請制となる。■屋外作業を劇的に明るく!防水対応7500ルーメンLEDライトサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、最大7500ルーメン、10m照射ができ、多彩な設置方法、角度調整と連結コンセント付きで最大8台まで連結可能な防水・防塵IP65対応のLED作業灯「800-LED089BK(1個)」、「800-LED089BK-2(2個セット)」、「800-LED089BK-3(3個セット)」を発売した。このLED作業灯は、最大7500ルーメンという強力な光量で、広範囲を一瞬にして明るくする。10m先まで届く照射範囲により、夜間作業や薄暗い環境下での作業も快適に行うことができます。特に工事現場や屋外での作業には最適だ。■原宿・表参道エリアに"ちいかわのパン屋さん"が誕生!「ちいかわベーカリー」グランドオープン株式会社 CL ホールディングスの子会社である株式会社エルティーアールは、株式会社スパイラルキュートの協力のもと、東急プラザ表参道「オモカド」(渋谷区神宮前 4) 3F に、「ちいかわベーカリー」(61.22 坪(202 屐法望鐇濺絞泙2024年10月29日(火)にグランドオープンする。「ちいかわ」(※)は、イラストレーター・ナガノが手掛ける作品。ちょっぴり泣き虫だけど優しい性格のちいかわと、友達のハチワレやうさぎなどの個性豊かなキャラクターたちの楽しくて、ちょっぴり切ない日々の物語は、幅広いファン層に愛され支持されている。今回、原宿・表参道に「ちいかわベーカリー」のオープンが決定した。店舗は柔らかなピンクベースの内装で、「ちいかわベーカリー」のための描き下ろしイラストをふんだんに使用したデザインだ。■【YOASOBIコメントあり】Ginza Sony Park(工事中)× YOASOBIGinza Sony Park(銀座ソニーパーク)は、8月に竣工し、現在グランドオープン前の工事中だ。そのGinza Sony Park にYOASOBIがいち早く着目。大胆な吹き抜け空間のある低層のコンクリート建築に着想を得たプログラム「YOASOBI KEEP OUT GALLERY PRODUCED BY VI/NYL(バイ&ナル)」を期間限定で開催する。工事中のGinza Sony Park の一部を開放し、YOASOBIとともに行う特別な写真展。会期は2024年10月5日(土)〜14日(月・祝)まで、入場は事前申請制となる。■最大3500rpm!最強の冷却性能を持つ、ノートPCクーラーサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、ハイスペックなノートPCでゲーム、動画のエンコードをする際におすすめ!動作音が大きくてもとにかく冷やしたい方向けのパワフルノートPCクーラー「400-CLN037」を発売した。本製品は、大型ターボファンで高性能なノートPCの熱暴走を防ぐ、ノートパソコンクーラー。圧倒的な冷却力を誇る、強力ターボファンを搭載している。ターボファンの動作音は大きいですが、その分だけ強力にノートPCを冷却する。従来品はパソコン表面に風を当てるだけだったが、本製品は台座スポンジで簡易的に密閉し、風を吸気口からPC内部にまで送り込み、風が対流することで冷却性能を向上させている。