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[Google Pixel 8 - GZPFO]
5G NR: n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n66, n71, n75, n76, n77, n78, n79
4G LTE: Band 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 26, 28, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 66, 71
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¡¦Google Pixel 8: Google AI ¤ÇËèÆü¤ò¤â¤Ã¤ÈÊØÍø¤Ë - Google ¥¹¥È¥¢