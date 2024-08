大阪屈指の名店「鮨おおが」が京都に新店舗をオープン（京都・東山）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は大阪・堺にある予約困難で知られる寿司の名店「鮨おおが」がオープンした京都の新店舗。隠れ家のような佇まいの中で至高のマグロを堪能できます。

〈New Open News〉

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。 早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

鮨おおが東山(京都・東山)

2024年5月1日、京都・東山に誕生した高級リゾートホテル「シックスセンシズ 京都」内に「鮨おおが東山」がオープンしました。

店舗入り口にあるロゴ 出典:5912tさん

本店は大阪・堺市にある「鮨おおが」。「食べログ 寿司 WEST 百名店」選出、「The Tabelog Award」受賞などを誇り、国内外のVIPもわざわざ訪れる大阪屈指の名店です。

「鮨おおが」大将・大賀伸一郎さん 写真:お店から

大将を務める大賀伸一郎さんは創業80年以上の老舗寿司店「弥助」の4代目。銀座の名店「鮨あらい」などで修業し、実家である「弥助」でも3年活躍した後、独立し、「鮨おおが」を開業します。独立した理由になるほど、こだわったのはシャリ。「弥助」の伝統のシャリを、自身の修業での経験を生かし一から再構成し、新しいシャリを提案。そのシャリで作る新天地での寿司を求め「鮨おおが」オープンに至ったのです。白酢と赤酢3種類をブレンドしたきりっとしたシャリと、関西では珍しくマグロにこだわった寿司は評判となり、たちまち予約困難な人気店となります。

「鮨おおが東山」の大将を務める酒井さん 写真:お店から

その「鮨おおが」が京都に作った2店舗目が「鮨おおが東山」です。大将は本店で二番手として活躍していた酒井さんが務めます。7年間、大賀さんから薫陶を受けた若き俊英です。

店舗内観 出典:5912tさん

店が入っている「シックスセンシズ 京都」は、世界中の高級リゾート地で展開しているラグジュアリーホテル「シックスセンシズ」の日本初のホテル。「鮨おおが」はホテル内の奥にひっそりと佇み、まるで隠れ家のような趣があります。

平安時代の雅を現代に再現したホテル内から店へ一歩入ると、まるで堺の本店の中にいるような清々しい和の空間が現れます。席数はカウンター席のみ10席。席間がゆったりとし、心ゆくまで寿司を楽しめる空間になっています。

「おまかせコース」44,275円より 写真:お店から

メニューは完全予約制のおまかせコースのみ。コース内容はつまみ6品、握り11〜12貫、汁物、デザート。桜海老茶碗蒸し、明石鯛造り、ほたるいか 大葉巻といった旬の食材を活かしたつまみは丁寧な仕事が光ります。

「マグロ赤身漬け」 写真:お店から

「鮨おおが」は、有名店御用達の仲卸「やま幸」も認める存在。銀座の一流店と同じ最高峰のマグロを仕入れています。このハイレベルなマグロを「鮨おおが東山」でも堪能することができます。赤身、中トロ、大トロと至高のマグロのさまざまな部位が味わえるのは、同店ならではの至福のひとときです。

旬のネタを使った握りも楽しみ 写真:お店から

常に挑戦し続ける「鮨おおが」の新店舗。新たなおいしさの発見は、寿司好きにはたまらないこと請け合い。予約困難になる前に出かけてみてはいかがでしょう。

食べログレビュアーのコメント

本日のマグロ 出典:喘息男さん

『アテ

桜海老茶碗蒸し、明石鯛造り、ほたるいか 大葉巻、伝助穴子 梅肉山葵、ミル貝 いんげん豆、スナックえんどう このこ 柚子風味

握り

マグロ赤身漬け、マグロ背中、スミイカ、かすご、こはだ、中とろ、大とろ、桜鱒小丼、北海道紫雲丹、穴子、ねぎとろ巻き

玉子

べったら

太巻き

吸物

水物

マンゴー、ヨーグルトアイス



山幸さんのマグロはさすがのレベルでした』(喘息男さん)

見事な包丁さばき 出典:AWA-WAさん

『最近オープンされたホテル、「シックスセンシズ京都」の中のメインダイニングの1番奥に隠れ家的な存在である!



そこに大賀大将の1番弟子が大将として、頑張ってらっしゃいます。

勿論あの素晴らしいレベルの鮪は東山店でも頂けるわけで、堺本店は予約とれないと諦めていた方々にはこちらならまだ予約取れる様ですので是非行かれてみて下さい!

鮨おおがさんを堪能できますよ』(AWA-WAさん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆鮨おおが東山住所 : 京都府京都市東山区馬町通妙法院北門前妙法院側町431 シックスセンシズ京都 B2FTEL : 不明の為情報お待ちしております

文:小田中雅子

The post 大阪屈指の名店「鮨おおが」が京都に新店舗をオープン(京都・東山) first appeared on 食べログマガジン.