カロッツェリア、車載用Wi-Fiルーターを発売。通信量を気にせずドコモのLTEデータ通信が定額で使い放題できる｜パイオニア｜

パイオニアは2024年5月16日、車載用Wi-Fiルーターの新製品として「DCT-WR200D」を9月に発売すると発表した。価格はオープン。この製品は、通信量を気にせずに日本全国をカバーする快適・安心のドコモLTEデータ通信が定額で使い放題になるプランを利用できるもの。昨今、動画や音楽のストリーミング再生をはじめとした通信を使ったコンテンツやサービスが広がりを見せている。これを受けて、クルマの中でもオンラインコンテンツを楽しむユーザーが増えている。「DCT-WR200D」は、車内向けインターネット接続サービス「docomo in Car Connect」に対応し、ドコモユーザーだけでなく誰でも手軽に車内でWi-Fiを利用でき、データ量を気にすることなくスマートフォンやタブレット端末でオンラインの動画や音楽、ゲームなどを快適に楽しめるようになるもの。従来製品では、停車時のWi-Fiスポット利用時間が最大30分間であったが、新製品では最大2時間まで拡大。これにより移動中はもちろん、仕事中の休憩時間や送迎の待ち時間などさまざまなシーンで、より快適に車内でWi-Fiを利用できるようになる。車内Wi-Fiスポット機能は最大5台の端末を接続でき、同乗者がドライブ中にそれぞれに楽しめる用になるのもポイント。また、新製品はUSB接続に対応したことで、さらに手軽に取り付けられるようになった。専用USBシガーチャージャーが付属する。温度変化など厳しい車内環境に対応する車載専用設計なので安心して使える。1年間のメーカー保証も付帯する。3つの定額料金プランを用意。使い放題でたっぷり使える「docomo in Car Connect」は、NTTドコモとNTTコミュニケーションズが連携して提供する車内向け通信サービスで、NTTドコモのLTE通信を利用するもの。通常の利用料金は1日550円、30日1650円、365日1万3200円と3つの料金プランを用意し、用途に合わせて選択できる。「docomo in Car Connect」の詳しい情報はこちらhttps://docomo-icc.com/icc/[製品概要]■製品名:車載用Wi-Fiルーター■型番:DCT-WR200D■価格:オープン(市場想定価格:2万2000円前後)■発売時期:2024年9月〈文=ドライバーWeb編集部〉■問い合わせ先パイオニアTEL:0120-944-111https://jpn.pioneer/ja/carrozzeria/