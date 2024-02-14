º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏº¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ë¿Ê³Ø¡¡¹â¹»140È¯¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¡ÄÂç³Ø¤¬Àµ¼°È¯É½
¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤µ¤º¡¢ÊÆÂç³ØÎ±³Ø¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤¿
¡¡²Ö´¬Åì¹â¡Ê´ä¼ê¡Ë¤ÇÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿º´¡¹ÌÚÎÛÂÀÏºÆâÌî¼ê¤¬¡¢ÊÆ¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç³Ø¤Ø¿Ê³Ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£Æ±Âç³Ø¤¬¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡º´¡¹ÌÚ¤ÏÄ¶¹â¹»µéÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ1Ç¯½Õ¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¹Ã»Ò±à¤Ë2ÅÙ½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÄÌ»»140ËÜÎÝÂÇ¤Ï¹â¹»ÎòÂåºÇÂ¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£ºòÇ¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤òÄó½Ð¤»¤º¡¢ÊÆÂç³Ø¤Ø¤ÎÎ±³Ø¤òÌÏº÷¡£¥¹¥¿¥ó¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤Ø¤Î¿Ê³Ø¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±Âç¤Î¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢ÀÖ¤ÈÇò¤ÎÇØÈÖ¹æ¡Ö3¡×¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò°®¤ëº´¡¹ÌÚ¤Î¼Ì¿¿¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥¿¥ó¥É¥Õ¥©¡¼¥ÉÂç¤ÏÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ë¤¢¤ëÌ¾Ìç»äÎ©Âç³Ø¤Ç¡¢Ìîµå¤â¶¯¤¤¡£
¡¡¥«¥ì¥Ã¥¸¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCWS¡Ë¤Ë19ÅÙ½Ð¾ì¤·¡¢Í¥¾¡2ÅÙ¡¢½àÍ¥¾¡3ÅÙ¤ÎÀïÀÓ¤ò¸Ø¤ë¡£OB¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÇÄÌ»»270¾¡¤òµó¤²¡¢ÊÆÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Þ¥¤¥¯¡¦¥à¥Ã¥·¡¼¥Ê»á¤é¤¬¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Î¹â¹»ºÇ¶¯¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤¬ÊÆ¹ñ¤ÎÂç³Ø¤Ç¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë