¥É¥í¥É¥í¤Î¡ÖÆüÀ¶¥É¥í¥é²¦¡×¤Ë¥¶¥é¥¶¥é¤Î¿·¾¦ÉÊ
ÆüÀ¶¿©ÉÊ¤Ï5·î15Æü¤«¤é¡¢¡ÖÆüÀ¶¥É¥í¥é²¦ µûÊ´¡¢¥¶¥é¥¶¥é¡¢µû²ðÆÚ¹ü¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï398±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥É¥í¤Ã¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ÆÃÄ¹¤Î¡ÖÆüÀ¶¥É¥í¥é²¦¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè2ÃÆ¡£µû²ð¤ÈÆÚ¹ü¤Î¶Å½Ì¤·¤¿¥¦¥Þ¤ß¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¿·¾¦ÉÊ¤À¡£
¡ÖÆüÀ¶¥É¥í¥é²¦ µûÊ´¡¢¥¶¥é¥¶¥é¡¢µû²ðÆÚ¹ü¡×¤Ï¡¢¥É¥í¤Ã¤È¤·¤¿ÆÚ¹ü¥¹¡¼¥×¤ËµûÊ´¤Î¥¦¥Þ¤ß¤ò²Ã¤¨¤¿¥³¥¯¿¼¤¤Ì£¤ï¤¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ç»¸ü¤Ê¥¹¡¼¥×¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¡ÖÆüÀ¶¥é²¦¡×»Ë¾åºÇ¤âÂÀ¤¤¡ÈÍÙ¤ë¶ËÂÀÌÍ¡É¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¡£4¼ï¤ÎµûÊ´ (¥µ¥Ð¡¢¤¤¤ï¤·¡¢½¡ÅÄ¤«¤Ä¤ª¡¢¥à¥í¥¢¥¸) ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¤¢¤È¤Î¤»µûÊ´¡×¤ò²Ã¤¨¤ì¤Ð¡¢¥¶¥é¥¶¥é¤È¤·¤¿¼Á´¶¤Î¥¹¡¼¥×¤ÈÌÍ¤¬¤è¤¯Íí¤ß¡¢¤ä¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ë°ìÇÕ¤Ë»Å¾å¤¬¤ë¡£µûÊ´¤Î°µÅÝÅªÂ¸ºß´¶¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡¢ËþÂ´¶È´·²¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤À¡£