フランスのマクロン大統領が、来年(2023年)から若者に無料でコンドームを配布することを発表しました。

若者の望まない妊娠や性感染症を減らすのが目的だそうです。

Condoms to be free for young people in France, Macron says : Reddit

フランスの保健当局によると、2020〜2021年に性感染症が30%も増えたとのこと。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●高齢者は……。

↑学生が安全なら教師は大丈夫だ。

↑もう若者と呼べず、でもまだ楽しみたい人としては、この小さな差別に不満。

↑心が若者も入れて欲しい。

●貧困な大人が、コンビニの外で若者に代わりにもらってきてと頼むんだ。

↑「おい、コンドームをもらってきたらビールを買ってやる」

↑もらえるのは薬局だけだぞ。これは18〜25歳が対象だ。子供じゃない。

●ブラジルではみんな無料だよ。実際に買うやつほどは良くはないが、それでも十分。

↑イギリスも同じ。誰でも無料で医師やヘルスクリニックでもらえる。ただし購入したほうが質は良い。

●新しいナンパのセリフ。

↑(投稿者)無料だから、いいよね?

●フランス人としてこの政策は予測していなかった。

↑誰もフランス人の避妊を予測していない。

●年寄りにはいらないだろ。

↑年寄りは相手が若者なら無料で得られる。

●マクロンは天才なんだ。コンドームを無料配布して針でも刺しておくんだ。これでフランスの少子化問題を解決。

↑日本よ、メモして! メモを取るんだ!



すでに無料配布を実施している国はあるとのことです。