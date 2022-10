カプコンは10月21日(金)に開催した「BIOHAZARD Showcase」にて『バイオハザード RE:4』の最新映像を公開した。(映像の43分ごろから)

本作は2005年に発売された『バイオハザード4』のリメイク作品。原作は肩越しの視点「ビハインドビュー」を導入したことで、発売当時までのシリーズを大きく刷新。その後の多くのアクションアドベンチャーゲームにも影響を与えてきた。

リメイクにあたっては原作の核を大切にしながらも、最新のテクノロジーとアイデアで現代のゲームとして『バイオハザード4』の再構築を目指すという。今回のショーケースでは最新映像の公開のほか、リメイク版のプロデューサーを務める平林良章氏からゲームプレイに関する紹介も行われた。

ゲームプレイ映像はうっそうと茂る森から開幕。暗さが際立つ室内や決定的なダメージを与えたはずの敵が蘇り襲い掛かってくるシーンなどからは、恐怖演出にも力が入れられていることがうかがえる。

その後、シーンは『バイオハザード4』の象徴ともいえるステージ「村」へと遷移。ここではヘッドショットなどでよろめいた敵に強力な近接攻撃を放つなど、原作を彷彿とさせる戦闘の様子が見て取れた。

また新たに「ナイフ」を使ったパリィが実装。緊急回避も用意されており、プレイヤーの行えるアクションの幅が大きく広がっている。体力や残弾数といったその場の状況、そしてプレイヤーのスキルによって採るべき手段は変わってくるだろう。

リメイク版ではナイフに耐久値が設定されており、壊れてしまっているとパリィをはじめとするアクションは行えない。このほかにも背後から物音を立てずに敵を倒したり、ダウンした敵にとどめを刺したりと複数の用途を持つアイテムのため、先を見越したリソース管理も重要となるようだ。

手持ちのアイテムを持ち運ぶ「アタッシェケース」システムも原作同様に採用しており、限られた枠の中で可能な限り多くのリソースを持ち運ぶマネジメント要素も変わらず楽しめる。一方で弾薬のクラフトが可能になっていたりと、ここでもプレイヤーに与えられる選択肢の幅は広がった。

原作プレイヤーにはおなじみの「武器商人」も続投。武器やアイテムの売買はもちろんのこと、改造や集めた「宝石」のトレードもここで行える。壊れてしまったナイフの修理もこちらで依頼する形となるそうだ。

『バイオハザード RE:4』はPS4、PS5、Xbox Series X|S、PC(Steam)向けに2023年3月24日(金)に発売予定。10月21日(金)より予約受付もスタートしている。

主人公「レオン」のフィギュアなどが付属した豪華パッケージ版「コレクターズ エディション」も登場しているので、興味を持たれた方はぜひ予約しておこう。各商品の詳細については、以下のリリースを参照されたい。

『バイオハザード RE:4』最新情報が公開!

10月21日に配信された「バイオハザード・ショーケース」で数々の最新情報が公開された本作。さらに本日から予約受付がスタートする。詳報を2回に分けてお届け!

鬱蒼と茂る森から幕を開けるプレイ動画。

「原作の表現していた意図を掘り下げる」本作の方向性が垣間見える。

不気味さをたたえた森。孤独な探索行が始まる。

不気味な森にたたずむ一軒家

決定的なダメージを与えた筈の敵が襲いかかってくる。背筋の凍る瞬間だ。

家の中はより昏さが深まっている。緊張感が高まる。

イングリッド・ハニガン 合衆国エージェントをサポートするオペレーター。

原作、そして本作の象徴ともいえる村の入り口。サバイバルが幕を開ける。

多様さが増したアクション。プレイヤーの戦略がさらに広がる。

銃で撃つ、逃げる、近接戦闘で立ち向かう。敵と対峙した時に多くの手数の中から、プレイヤーが戦略を選べることが『バイオハザード4』真髄の1つだ。本作では緊急回避やパリィなど、ナイフアクションを拡充することでさらにプレイヤーの採り得る手数が増えている。体力や残弾数、ナイフの耐久値、そしてプレイヤー自身の操作スキル。状況に合わせて最適な手段を選んで欲しい。

狙って撃つ。基本的なアクションだ。ダメージの大きなヘッドショットを狙うのか?脚を狙って体勢を崩すのか?

脚を撃つなど敵の体勢を崩したタイミングでは、近接戦闘が発動できる。回し蹴りでは近くの敵も巻き込むことが可能だ。

レオンだけでなく、敵の攻撃も多彩になっている。油断していると後ろから組みつかれることも。上手く振りほどくことが出来れば、逆襲の起点になり得る。

敵に組みつかれた時にはナイフによる緊急回避が可能だ。この他にもナイフは背後から物音を立てずに敵を倒したり、倒れた敵にとどめを刺したりと用途が大きく広がっている。なお、いずれの行動でもナイフの耐久値を消費する。ここでもリソースマネジメントが重要なのだ。

限られた生存資材(リソース)。どのように使うかが生死を分ける。

武器や弾丸、体力回復に欠かせないハーブなどはアタッシェケースで持ち運ぶ。何をどのように配置するのか?組合わせたり、クラフトで隙間が作れないか? 限りあるスペースのマネジメントもサバイバルには重要だ。

アイテムを持ち運ぶアタッシェケース。如何にスペースを有効に使うかが重要だ。 なお、本作でのセーブ場所となるタイプライターのシステム内でアタッシェケースの「色」の変更や「チャーム」を付けることができる。カスタマイズによって特別な効果があるらしい。

ハーブの組み合わせに加えて、本作では弾丸などのクラフトも可能になっている。

武器商人

武器を行商するコート姿の商人。行く先々で出会う事になる。武器やアイテムの売買はもとより、武器の改造やアイテムの物々交換も行うことができる。壊れてしまったナイフもここで修理が可能だ。

『バイオハザード RE:4』本日より予約受付開始予定!

本日10月21日(金)より『バイオハザード RE:4』の予約受付が順次スタート予定だ。

通常版に加えて、追加衣装や武器などのDLCセットを加えたデラックス エディションが発売される。さらにPlayStation®5版、PlayStation®4版にはそれぞれのパッケージ版デラックス エディションとレオンのフィギュアやアートブック、サントラCD等を同梱した豪華なコレクターズ エディションもラインナップされる。

いずれも予約や早期購入いただいた方にはそれぞれ限定特典がプレゼントされる。お好みの商品を是非、予約して手に入れて欲しい。なお、本作はCEROレーティングZ(18才以上のみ対象)での発売となる。

※限定特典はゲーム内のプレイで入手することは出来ません。またこれらのDLCは後日販売される可能性がございます。

デラックス エディション

デラックス エディションにはコスチューム「レオン/アシュリー・CASUAL」、「レオン/アシュリー・ROMANTIC」、コスチューム&フィルター「レオン・HERO」、「レオン・VILLAIN」、BGMチェンジ「オリジナル Ver.」、特別武器「センチネル ナイン」「スカルシェイカー」、アクセサリ「レオン・サングラス(スポーツ)」、宝の地図 「エクスパンション」とさらに深くゲームプレイを楽しむDLCが付属する。

コレクターズ エディションはパッケージ版デラックス エディションに加えて、レオンのフィギュア、アートブック、特製マップ、サントラCDがアタッシェケースを模した化粧箱に封入される豪華なパッケージだ。

こちらはカプコンのオフィシャル通販サイト「イーカプコン」で予約受付が開始される。

■カプコンオフィシャル通販サイト「イーカプコン」

■特設ページ

https://www.e-capcom.com/sp/biohazard4/

◆ 問い合わせ先:株式会社カプコン/ イーカプコン

mail:support_e-capcom@capcom.com

TEL:03-3340-0725 平日:10:00〜12:00 13:00〜17:30(土日祝を除く)

通常版の予約や購入でプレゼントされるアタッシェケース 「ゴールド」とチャーム「ハンドガンの弾」。タイプライターのある箇所でカスタマイズが可能だ。

デラックス エディションやコレクターズ エディションの予約や早期購入ではさらに限定特典としてアタッシェケース「クラシック」とチャーム「ハーブ(緑)」がプレゼントされる。アタッシェケースのカスタマイズによって特別な効果を得ることができるとの事だ。

いずれの商品も 、PlayStation Storeからダウンロード版をご予約いただいた方には、さらにミニサントラがプレゼントされる。

■商品名:バイオハザード RE:4

■発売機種:PlayStation®5、PlayStation®4、Xbox Series X|S、PC(Steam)

■希望小売価格:

●各機種で発売

ダウンロード 通常版:7,990円(税込)

ダウンロード デラックス エディション:8,990円(税込)

※各ストアでの実売価格は、 希望小売価格と異なる場合があります。 詳細は各ストアにてご確認ください。

●PlayStation®5、PlayStation®4のみ発売

パッケージ 通常版:8,789円(税込)

パッケージ デラックス エディション:9,889円(税込)

パッケージ コレクターズ エディション:34,969円(税込)

※PlayStation®4版をご購入の方は追加費用なしにPlayStation®5版(ダウンロード版)へアップグレードすることが可能です。

■プレイ人数:1人

■発売予定日:2023年3月24日(金)

■CEROレーティング:Z(18才以上のみ対象)

■コピーライト: ©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.