12日午後5時20分ごろ、JR山手線内回りに乗っていた客から「ヘビのような小動物がいる。機械の裏に入り込んだ」などとJR東日本の渋谷駅の社員に申告があった。対応のため、約15分遅延した。現時点でけが人は確認されていないという。同社によると、列車を駒込駅に一時停車させ、乗務員らが申告のあった8号車内を確認したが、ヘビのようなものは確認できなかった。同社は、8号車にいた乗客を他の車両に移動させて、扉を施錠し