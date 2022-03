同じブランドの服やバッグを持つ人を街で見かけることもあるだろうが、カナダに住む女性は全く同じ柄のセーターを着た犬に出会って驚いたようだ。女性がSNSに投稿した驚きの経験を語る動画には「ソウルメイト」といった声があがっている。『Newsweek』『The Mirror』などが伝えた。

【この記事の動画を見る】

カナダのブリティッシュコロンビア州バンクーバーに住むカルメン・マックロードさん(Carmen MacLeod)が今月6日、TikTokに驚きの経験を語る動画を投稿したところ注目を集めた。動画では水色にいくつもの白い雲が浮かんでいる柄のセーターを着たカルメンさんが、偶然にも同じ柄のセーターを着た犬と出会った時のことを説明している。

動画には「一生に一度の機会を経験させるために神は私を選んだ」と言葉が添えられており、カルメンさんは「まだ自分の身に起こったことを整理している最中なの。だから(声が)震えてるのは気にしないでね」と話す。このことから犬との出会いがカルメンさんにとってかなり驚きの出来事だったことがうかがえた。

出会った犬は“エンジェル(Angel)”という名前の白い小型犬で、カルメンさんのセーターがボタンダウンなのに対してエンジェルはプルオーバーのセーターだが、柄は全くと言って良いほど同じだった。カルメンさんは動画の中でこのように続けた。

「言葉にできないような出来事があったの。それを紹介するわね。今日、私と同じセーターを着ている犬に会ったんだけど、一体どんな世界でそんなことが起こるんだろう? 本当に素敵な世界だわ。」

普段はアーティストとして絵を描いているカルメンさんは感受性が豊かなのか、途中で涙声になっている。そんなカルメンさんの動画には「それはあなたのソウルメイトよ」「今日は神様があなたに微笑んだのね」といった声が寄せられ、心温まる気持ちになった人もいたようだ。

また他のユーザーから「あなたたちは、今では親友ですか?」と質問が届き、カルメンさんは「そうなんですよ。飼い主さんと私は一緒にコーヒーを飲む仲なんです」と返していた。

ちなみに『Newsweek』によると、カルメンさんのセーターは中国のファストファッション・オンラインショップ「SHEIN(シーイン)」で購入したという。同オンラインショップはペット用のセーターも販売しているが、エンジェルが着ていたものと同じセーターは現在販売していないようだ。

画像は『Newsweek 2022年3月23日付「VIDEO: Woman Moved to Tears After Encountering Dog Wearing the Same Sweater as Her」(@CREATIVELYCARMEN.ART/ZENGER)』『Carmen MacLeod 2022年3月6日付TikTok「There are no words to describe what just happened」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)