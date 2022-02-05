¡ÖÄï¤ÏÁá¤¹¤®¤¿¤±¤É¡¢»ä¤Ï¡Ä¡Ä¡×¡¡ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº¤¬ºòÇ¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡ÖÍµ¼¡Ïº¡×ÈëÏÃ
¡¡2·î1Æü¡¢·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë½Ä²£Ìµ¿Ô¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤¬»àµî¤·¤¿¡£µýÇ¯89¡£Ì¾Í¥¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¤Î·»¤Ë¤·¤Æ³©Àî¾Þºî²È¡¢Àï¸å¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¿¥«ÇÉÀ¯¼£²È¤ÇÅìµþÅÔÃÎ»ö¤âÌ³¤á¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÀÐ¸¶»á¤¬ËÜ»ï¡Ê¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¡Ë¤À¤±¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡¢²æ¤¬¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¡¢¡ÖÄï¡×¤È¤ÎÈëÏÃ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡Ú¼Ì¿¿13Ëç¡Û¿µÂÀÏº¡¦Íµ¼¡Ïº¤ÎÄ¶µ®½Å¥«¥Ã¥È
¡Ö¼ÁÌä¤¬²¼¼ê¤À¤Í¤§¡¢·¯¤¿¤Á¤Ï¡£¤¢¤ê¤¤¿¤ê¤Ê¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¤¼ÁÌä¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤è¡×
¡¡¤½¤ÎÆü¤â¡ÈÀÐ¸¶Àá¡É¤Ï·òºß¤À¤Ã¤¿¡£ËÜ»ïµ¼Ô¤¬ÀÐ¸¶¿µÂÀÏº»á¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ë¾Êó¤«¤é¤Á¤ç¤¦¤É1Ç¯Á°¤ËÅö¤¿¤ëºòÇ¯1·î29Æü¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡ÀÐ¸¶»á¤Ï1955Ç¯¤Ë¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¤òÈ¯É½¤·¤ÆÊ¸ÃÅ¤ÎÃþ»ù¤È¤Ê¤ë¡£Æ±ºî¤¬³©Àî¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Íâ56Ç¯¤ËËÜ»ï¤ÏÁÏ´©¤µ¤ì¡¢¤Þ¤â¤Ê¤¯ÀÐ¸¶»á¤Ë¤È¤Ã¤Æ½é¤ÎÏ¢ºÜ¾®Àâ¡Ö·î¿ª¡×¤¬»ïÌÌ¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£ËÜ»ï¤ÎÁÏ´©65¼þÇ¯¤òµ¡¤Ë°ÍÍê¤·¤¿ºòÇ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¤¬¿Í¡¹¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿»þÂå¡¢¤½¤·¤Æ¡¢Äï¡¦Íµ¼¡Ïº¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÂç¤¤¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Îµ»ö¤òºÆ·Ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢·ãÆ°¤ÎÀ¸³¶¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ã¤¿¸Î¿Í¤ò¼Å¤Ó¤¿¤¤¡£
¡¡¡ö¡ö¡ö
¡¡»ä¤¬¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¤òÈ¯É½¤·¡¢±Ç²èÈÇ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤¦¤É¡ÖÀï¸å¡×¤¬´°Á´¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¼ÂºÝ¡¢56Ç¯¤Î·ÐºÑÇò½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤â¤Ï¤äÀï¸å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤Ã¤Á¤¬Àè¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢·ÐºÑÇò½ñ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿Ìò¿Í¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤âÀï¸å¤Î½ª¤ï¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ê»þÂå¤Î»Ï¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¸³Ø¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â±óÆ£¼þºî¡¢µÈ¹Ô½ßÇ·²ð¤È¤¤¤Ã¤¿Âè»°¤Î¿·¿Í¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢Âç¹¾·ò»°Ïº¤ä³«¹â·ò¤È¤¤¤Ã¤¿»ä¤ÈÆ±À¤Âå¤Îºî²È¤Ï½ñ¤¯¤â¤Î¤¬ÎòÁ³¤È°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¶ÌÜ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë´¶¤¸¤Þ¤¹¤Í¡£Àï¸å¤Îº®Íð¤È¶þ¿«¤ÎÆü¡¹¤¬½ª¤ï¤ê¤ò¹ð¤²¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÆüËÜ¤ÎÀÄ½Õ´ü¡¢Å¾´¹´ü¤¬Ë¬¤ì¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Î½ñ¤¤¤¿¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿À¤¤ÎÃæ¤ÎÊÑ²½¤òÂª¤¨¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸Å¤¤À¤Âå¤Î¿Í´Ö¤«¤éðþí¦¤òÇã¤Ã¤¿°ìÊý¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬¶¦´¶¤·¡¢Æ±Ä´¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¶þ¿«¤Î»þÂå¡×¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¼ã¼Ô¤¿¤Á
¡¡¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤Ë¤ÏÁÛÁü¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢ÀêÎÎ²¼¤ÎÆüËÜ¤Ï¡¢¤½¤ì¤Ï»´¤á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡£ÂçÄÌ¤ê¤Î¿¿¤óÃæ¤ò¥¢¥á¥ê¥«Ê¼¤¬ïèÊâ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤¬ÃÎ¤é¤ó´é¤·¤Ê¤¬¤éÄÌ¤ê²á¤®¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢²¿¤¬µ¤¤Ë¶ô¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤¤¤¤Ê¤ê²¥¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¶þ¿«¤Î»þÂå¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤Æ¡¢¼ã¼Ô¤¬¡Ö¤ä¤Ã¤È²¶¤¿¤Á¤Î»þÂå¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃû¤·¤ò¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¤Ë¸«½Ð¤·¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡°ìÈÌ½ÐÈÇ¼Ò¤¬¼ê¤¬¤±¤ë½é¤á¤Æ¤Î½µ´©»ï¤È¤·¤Æ¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤â¤½¤Îº¢¤Ç¤¹¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤ÎÁÏ´©Åö»þ¤Ï¡¢³Ú¤·¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤è¡£¤½¤ì¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤Ï·ù¤Ê»þÂå¤À¤Í¡¢ËÜÅö¤Ë¡£½µ´©»ï¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤òµù¤Ã¤Æ¡¢¶ô¤¤¥â¥Î¤Ë¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ìíî½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ë½§ÌäÂê¤Î¤È¤¤Ê¤É¤Ï¡¢»ä¤â¿´Äì¡¢·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÂÄÍî¤·¤ÆÀµÅö¤ÊÉ¾²Á¤¬²¼¤»¤Ê¤¤¡¢Àõ¤Ï¤«¤Ê»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×¤Ë¤â¤½¤ÎÀÕÇ¤¤Ï¤¢¤ë¤¾¡£
¡¡¤Î¤Ü¤»¤Æ¸À¤¦¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÆüËÜ¤¬Å¾´¹´ü¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¼ÏÂ30Ç¯Âå¤ò¾þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï»ä¤ÈÄï¡ÊÍµ¼¡Ïº¡Ë¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤À¤±¤Î¼«Éé¤¬¤¢¤ë¡£¹â¸«½ç¤¬¡Öºî²È¤Ï»þÂå¤È°ì½ï¤Ë¿²¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ä¤Ï¿²¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢»þÂå¤È°ì½ï¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ó¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶³Ð¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÄï¤âÆ±¤¸¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹¬±¿¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Èà¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤¬±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤Ë¸«½Ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤ª¤ª¤»¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¶öÁ³¤«¤é±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤¿Äï¡ÖÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¡×
¡¡Äï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ØÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡Ù¤¬±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤Ë¡¢Æü³è¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬¾ÅÆî³¤´ß¤Ë¥í¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¤Î³èÆ°²°¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÉ÷Êª¤ÏÁ´¤¯Ì¤ÃÎ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£Â¿ËàÀî¤Î¾åÎ®¤Ë¤¢¤ëÊÒÅÄ¼Ë¤ÎÆü³èÂ¼¤«¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ë¥è¥Ã¥ÈÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤òË¬¤ì¤¿¤È¤³¤í¤Ç¾¡¼ê¤¬°ã¤¤¤¹¤®¤ë¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Âç·¿¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤òÌÜ¤Ë¤·¤ÆÁû¤°¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¥è¥Ã¥È¡¢¿²¾²¤¬¤¢¤ë¤¾¡ª¡×¤È¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÍ¤êÍÍ¤À¤«¤é¡¢²¿¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î¿å¤Î¹¾Âì»Ò¤¬»ä¤ò¼ÁÌä¹¶¤á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÌÌÅÝ½¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ä¤Ï¡¢¼ã¼ÔÉ÷Â¯¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ëÄï¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äï¤Ïµ¤¤Þ¤Þ¤Ë¥í¥±¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼ç¿Í¸ø¤ÎÄ¹ÌçÍµÇ··¯¤ÎÍ§¿ÍÌò¤È¤·¤Æ±Ç²è¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤ì¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯¡¢¿å¤Î¹¾¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÏÄ¹Ìç¤è¤êÄï¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬¡¢¼çÌò¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤è¡×
¡¡¤Þ¤¡¡¢Ã¯¤¬¹Í¤¨¤¿¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¤ÏÄ¹ÌçÍµÇ·¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£µ¤¤ÎÆÇ¤Ê¤Û¤É¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ó¤Ê¶öÁ³¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄï¤Ï¶äËë¤ÎÀ¤³¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Åö»þ¤Î³èÆ°²°¤Ï¡¢¤Þ¤À¿·¿Í¤Ë²á¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿º¢¤«¤éÄï¤Ë¥¹¥¿¡¼¤Îµ±¤¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÊ¹¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤ì¤Ï¡ÖÂÀÍÛ¤Îµ¨Àá¡×¤«¡¢Äï¤Î½é¼ç±éºî¡Ö¶¸¤Ã¤¿²Ì¼Â¡×¤Î»þ¤À¤Ã¤¿¤«¡¢¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬¿å¤Î¹¾¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£Èà½÷¤ËÄï¤òÂª¤¨¤¿¥Õ¥¡¥¤¥ó¥À¡¼¤òÇÁ¤«¤»¤Æ¡Ö¤ª¤¤¡¢¿å¤Î¹¾·¯¡¢¤³¤¤¤ÄºåºÊ¡Ê¤Ð¤ó¤Ä¤Þ¡Ë¤À¡£ºåºÊ¤¬¤¤¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ºåÅìºÊ»°Ïº¤Û¤É¤ÎÌ¾Í¥¤Ëµ¼¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤«¤é¡¢¤ä¤Ï¤êÍµ¼¡Ïº¤Ï¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁþ¤Þ¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¶¸¤Ã¤¿²Ì¼Â¡×¤ÎÃæÊ¿¹¯´ÆÆÄ¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤Ë¤«¤¯Äï¤ÏÊªÉÝ¤¸¤·¤Ê¤¤¤·¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÁ°¤Ç´ÆÆÄ¤òÌÌÇÍ¤¹¤ëÇÐÍ¥¤ÏÂ¾¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²¤Ç¥è¥Ã¥È¤òÁà¤ëÄï¤¬¡¢¥«¥á¥é¤¬¿ø¤¨¤é¤ì¤¿¥Ï¡¼¥Ð¡¼¤Î´ßÊÉ¤Ë¶á¤Å¤¯¥·¡¼¥ó¤â¸ì¤êÁð¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÞ°¤¯µÕÉ÷¤À¤Ã¤¿¤»¤¤¤Ç¡¢¥è¥Ã¥È¤ÏÈ¿Å¾¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤é¥¸¥°¥¶¥°¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯´ÆÆÄ¤¬¤¤¤é¤¤¤é¤·¤Ê¤¬¤éÄï¤òÅÜÌÄ¤ê¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°´ó¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¤ó¤À¡ª¡×
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢Äï¤Ï¤³¤¦ÊÖ¤·¤¿¡£
¡Ö´ÆÆÄ¡¢¥è¥Ã¥È¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÉ÷¤Þ¤«¤»¤Ê¤Î¡£¥Ü¡¼¥È¤È°ã¤Ã¤ÆÉ÷¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁö¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¸À¤¦¤Ê¤é¼«Ê¬¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡ª¡×
¡¡´ÆÆÄ¤ÈÃç¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤âÅöÁ³¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ê¡£¤¿¤À¡¢±Ç²è¼«ÂÎ¤Ï¤¤¤Þ´ÑÄ¾¤·¤Æ¤â½¨ºî¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£Ç¯¡Ê2021Ç¯¡Ë1·î¡¢Äï¤¬¶½¤·¤¿ÀÐ¸¶¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¤âËë¤òÊÄ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Ò¤È¤Ä¤Î»þÂå¤Î½ª¤ï¤ê¤È¤Þ¤Ç¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢Äï¤âÅÏ¡ÊÅ¯Ìé¡Ë¤âÁá¤¹¤®¤¿¤Ê¡Ä¡Ä¡£»ä¤¬¤¤¤Ä¤â³´Ã²¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»ÔÀîÍëÂ¢¤Ë¤·¤í¡¢¡ÊÈþ¶õ¡Ë¤Ò¤Ð¤ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¤·¤í¡¢ËÜÅö¤ÎÌ¾Í¥¤ä²ÎÉ±¤Ï¼ã¤¯¤·¤ÆË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£»ä¤ß¤¿¤¤¤ÊÁþ¤Þ¤ì¼Ô¤Ï88ºÐ¤Þ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ê¤é¤Ð¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¤Ã¤ÈÁþ¤Þ¤ì¤Æ¤ä¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¡ö¡ö ¡ö¡¡¡¡
¡¡À¸Á°ºÇ¸å¤È¤Ê¤ë¡¢ÞÕ¿È¤Î¡ÈÀÐ¸¶Àá¡É¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö½µ´©¿·Ä¬¡×2022Ç¯2·î10Æü¹æ ·ÇºÜ